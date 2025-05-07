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В Магадане начали установку монумента героям СВО - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
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https://ria.ru/20250507/magadan-2015483762.html
В Магадане начали установку монумента героям СВО
В Магадане начали установку монумента героям СВО - РИА Новости, 07.05.2025
В Магадане начали установку монумента героям СВО
Губернатор Магаданской области Сергей Носов и мать погибшего в ходе специальной военной операции Героя РФ Ивана Кабанова в среду открыли памятный знак – первый... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:23:00+03:00
2025-05-07T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
магаданская область
магадан
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сергей носов
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МАГАДАН, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и мать погибшего в ходе специальной военной операции Героя РФ Ивана Кабанова в среду открыли памятный знак – первый камень будущего монумента героям СВО в Магадане, сообщило правительство региона. "Церемония закладки камня монумента прошла у спорткомплекса "Президентский" в Магадане. Открыли памятный знак губернатор Сергей Носов и Татьяна Зырянова, мама Героя Российской Федерации Ивана Кабанова. Теперь остаются считанные месяцы до того, как территорию возле спорткомплекса украсит композиция, выбранная самими жителями колымской столицы", - говорится в сообщении. Уточняется, что две скульптуры воинов из бронзы сейчас отливают в Москве. Они станут ключевыми образами проекта "Знамя" волгоградского скульптора Евгения Павлюченко. Именно его жители Магаданской области признали лучшим по итогам голосования в прошлом году. "С учетом доставки всех элементов к установке монумента намерены приступить в середине лета, но до этого срока необходимо выполнить земельные работы и подготовить бетонное основание для скульптур. Все работы, в том числе укладку гранитных плит и облицовку, должны завершить к сентябрю текущего года", - сообщает правительство региона.
https://ria.ru/20250421/putin-2012602005.html
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общество, магаданская область, магадан, россия, сергей носов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Магаданская область, Магадан, Россия, Сергей Носов
В Магадане начали установку монумента героям СВО

Губернатор Носов открыл первый камень будущего монумента героям СВО в Магадане

© Правительство Магаданской области/TelegramГубернатор Магаданской области Сергей Носов и мать погибшего в ходе специальной военной операции Героя РФ Ивана Кабанова открыли первый камень будущего монумента героям СВО в Магадане
Губернатор Магаданской области Сергей Носов и мать погибшего в ходе специальной военной операции Героя РФ Ивана Кабанова открыли первый камень будущего монумента героям СВО в Магадане - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Правительство Магаданской области/Telegram
Губернатор Магаданской области Сергей Носов и мать погибшего в ходе специальной военной операции Героя РФ Ивана Кабанова открыли первый камень будущего монумента героям СВО в Магадане
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МАГАДАН, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и мать погибшего в ходе специальной военной операции Героя РФ Ивана Кабанова в среду открыли памятный знак – первый камень будущего монумента героям СВО в Магадане, сообщило правительство региона.
"Церемония закладки камня монумента прошла у спорткомплекса "Президентский" в Магадане. Открыли памятный знак губернатор Сергей Носов и Татьяна Зырянова, мама Героя Российской Федерации Ивана Кабанова. Теперь остаются считанные месяцы до того, как территорию возле спорткомплекса украсит композиция, выбранная самими жителями колымской столицы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что две скульптуры воинов из бронзы сейчас отливают в Москве. Они станут ключевыми образами проекта "Знамя" волгоградского скульптора Евгения Павлюченко. Именно его жители Магаданской области признали лучшим по итогам голосования в прошлом году.
"С учетом доставки всех элементов к установке монумента намерены приступить в середине лета, но до этого срока необходимо выполнить земельные работы и подготовить бетонное основание для скульптур. Все работы, в том числе укладку гранитных плит и облицовку, должны завершить к сентябрю текущего года", - сообщает правительство региона.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМагаданская областьМагаданРоссияСергей Носов
 
 
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