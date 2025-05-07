https://ria.ru/20250507/magadan-2015483762.html

В Магадане начали установку монумента героям СВО

В Магадане начали установку монумента героям СВО - РИА Новости, 07.05.2025

В Магадане начали установку монумента героям СВО

Губернатор Магаданской области Сергей Носов и мать погибшего в ходе специальной военной операции Героя РФ Ивана Кабанова в среду открыли памятный знак – первый... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:23:00+03:00

2025-05-07T11:23:00+03:00

2025-05-07T11:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

магаданская область

магадан

россия

сергей носов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015483590_0:0:1116:627_1920x0_80_0_0_8a826a97f63c28ec5b824d26c9abd58b.jpg

МАГАДАН, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и мать погибшего в ходе специальной военной операции Героя РФ Ивана Кабанова в среду открыли памятный знак – первый камень будущего монумента героям СВО в Магадане, сообщило правительство региона. "Церемония закладки камня монумента прошла у спорткомплекса "Президентский" в Магадане. Открыли памятный знак губернатор Сергей Носов и Татьяна Зырянова, мама Героя Российской Федерации Ивана Кабанова. Теперь остаются считанные месяцы до того, как территорию возле спорткомплекса украсит композиция, выбранная самими жителями колымской столицы", - говорится в сообщении. Уточняется, что две скульптуры воинов из бронзы сейчас отливают в Москве. Они станут ключевыми образами проекта "Знамя" волгоградского скульптора Евгения Павлюченко. Именно его жители Магаданской области признали лучшим по итогам голосования в прошлом году. "С учетом доставки всех элементов к установке монумента намерены приступить в середине лета, но до этого срока необходимо выполнить земельные работы и подготовить бетонное основание для скульптур. Все работы, в том числе укладку гранитных плит и облицовку, должны завершить к сентябрю текущего года", - сообщает правительство региона.

https://ria.ru/20250421/putin-2012602005.html

https://ria.ru/20250131/svo-1996663325.html

магаданская область

магадан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, магаданская область, магадан, россия, сергей носов