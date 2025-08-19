Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области ввели режим ЧС из-за паводков
11:19 19.08.2025
В Магаданской области ввели режим ЧС из-за паводков
В Магаданской области ввели режим ЧС из-за паводков - РИА Новости, 19.08.2025
В Магаданской области ввели режим ЧС из-за паводков
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Магаданской области из-за паводков, сообщил губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 19.08.2025
МАГАДАН, 19 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Магаданской области из-за паводков, сообщил губернатор Сергей Носов. На побережье Магаданской области почти неделю идут сильные ливневые дожди. Выпала полуторамесячная норма осадков. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. Спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реке Ола. Магаданский участок трассы "Колыма" на 1887-м километре размыло, сейчас там работает дорожная техника. Обвалился после схода селя подъезд к мосту через реку Мякит. "Решение принято в связи с обильными осадками и необходимостью оперативной ликвидации последствий паводков. Главная задача — обеспечить надёжную работу систем жизнеобеспечения населённых пунктов, объектов экономики, восстановить транспортное сообщение", - сообщил Носов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что сейчас временно закрыты четыре участка на региональных трассах и три — на федеральной. Работают дорожные службы, на месте задействованы десятки единиц техники. На контроле — более 20 участков с переливами и риском подмыва мостовых переходов. "Особое внимание — мониторингу состояния дамб и водоограждающих сооружений, формированию аварийного запаса грунта. Колымское УГМС фиксирует замедление подъёма уровня рек, в ближайшие дни ожидается снижение осадков и начало спада воды. Создан оперативный штаб министерства дорожного хозяйства и транспорта для координации действий на всех уровнях", - добавил Носов. Он отметил, что спасатели направят оперативные группы к проблемным местам, где необходимо развернуть пункты помощи водителям.
МАГАДАН, 19 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Магаданской области из-за паводков, сообщил губернатор Сергей Носов.
На побережье Магаданской области почти неделю идут сильные ливневые дожди. Выпала полуторамесячная норма осадков. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. Спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реке Ола. Магаданский участок трассы "Колыма" на 1887-м километре размыло, сейчас там работает дорожная техника. Обвалился после схода селя подъезд к мосту через реку Мякит.
"Решение принято в связи с обильными осадками и необходимостью оперативной ликвидации последствий паводков. Главная задача — обеспечить надёжную работу систем жизнеобеспечения населённых пунктов, объектов экономики, восстановить транспортное сообщение", - сообщил Носов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сейчас временно закрыты четыре участка на региональных трассах и три — на федеральной. Работают дорожные службы, на месте задействованы десятки единиц техники. На контроле — более 20 участков с переливами и риском подмыва мостовых переходов.
"Особое внимание — мониторингу состояния дамб и водоограждающих сооружений, формированию аварийного запаса грунта. Колымское УГМС фиксирует замедление подъёма уровня рек, в ближайшие дни ожидается снижение осадков и начало спада воды. Создан оперативный штаб министерства дорожного хозяйства и транспорта для координации действий на всех уровнях", - добавил Носов.
Он отметил, что спасатели направят оперативные группы к проблемным местам, где необходимо развернуть пункты помощи водителям.
Заголовок открываемого материала