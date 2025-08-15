Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Магаданской области рассказал Путину о добыче золота в регионе
18:15 15.08.2025 (обновлено: 19:57 15.08.2025)
Губернатор Магаданской области рассказал Путину о добыче золота в регионе
Губернатор Магаданской области рассказал Путину о добыче золота в регионе - РИА Новости, 15.08.2025
Губернатор Магаданской области рассказал Путину о добыче золота в регионе
Добыча золота в Магаданской области растет, в то же время в регионе борются с незаконной добычей драгоценного металла, сообщил на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 15.08.2025
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Добыча золота в Магаданской области растет, в то же время в регионе борются с незаконной добычей драгоценного металла, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Сергей Носов. Президент РФ в пятницу по пути на Аляску, где пройдет его встреча с лидером США Дональдом Трампом, прилетел в Магаданскую область с рабочей поездкой. "У нас золотодобывающие предприятия, те, которые были, инвестиции, и преференциальный режим для них был создан, вышли на очень высокое производство. Цены на золото дают дополнительные доходы в бюджет, но очень важно, я считаю, что этим сейчас, я считаю своей основной задачей заниматься, это генерация, создание нового цикла инвестиций в золотодобывающие, золотоизвлекающие фабрики, это крупные инвестиционные, капитальные затраты и самое главное - устойчивое добыча и производство золота у нас на территории", - сказал Носов. Он уточнил, что добыча золота растет на рудных предприятиях. Компания "Полюс золота" в 2025 году идёт на рекорд и планирует добыть 18 тонн драгоценного металла. Носов добавил, что в то же время силовики в регионе борются с нелегальной золотодобычей. "Вот только в течение года пять нелегальных золотодобывающих фабрик было прикрыто. Изъята техника. Возбуждены дела, то есть порядок в этом отношении наводится очень серьезно", - сказал Носов.
Губернатор Магаданской области рассказал Путину о добыче золота в регионе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Магаданской области Сергей Носов во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Добыча золота в Магаданской области растет, в то же время в регионе борются с незаконной добычей драгоценного металла, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Сергей Носов.
Президент РФ в пятницу по пути на Аляску, где пройдет его встреча с лидером США Дональдом Трампом, прилетел в Магаданскую область с рабочей поездкой.
"У нас золотодобывающие предприятия, те, которые были, инвестиции, и преференциальный режим для них был создан, вышли на очень высокое производство. Цены на золото дают дополнительные доходы в бюджет, но очень важно, я считаю, что этим сейчас, я считаю своей основной задачей заниматься, это генерация, создание нового цикла инвестиций в золотодобывающие, золотоизвлекающие фабрики, это крупные инвестиционные, капитальные затраты и самое главное - устойчивое добыча и производство золота у нас на территории", - сказал Носов.
Он уточнил, что добыча золота растет на рудных предприятиях. Компания "Полюс золота" в 2025 году идёт на рекорд и планирует добыть 18 тонн драгоценного металла. Носов добавил, что в то же время силовики в регионе борются с нелегальной золотодобычей.
"Вот только в течение года пять нелегальных золотодобывающих фабрик было прикрыто. Изъята техника. Возбуждены дела, то есть порядок в этом отношении наводится очень серьезно", - сказал Носов.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе реализации мастер-плана города Магадан - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путину на презентации магаданской продукции показали "мясо морского зверя"
Вчера, 17:11
 
