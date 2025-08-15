Рейтинг@Mail.ru
16:49 15.08.2025 (обновлено: 17:37 15.08.2025)
﻿Путин провел встречу с главой Магаданской области
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В ходе встречи Носов доложил президенту о социально-экономическом положении в регионе. В числе прочих была затронута тематика добычи полезных ископаемых, в том числе золота и редкоземельных металлов, вопросы энергетики.Глава государства по пути на Аляску, где в пятницу состоится российско-американский саммит, прилетел в Магаданскую область. В рамках этой поездки Путин отдельно побеседовал с главой региона. Их предыдущая рабочая встреча состоялась в июне 2023 года, президент тогда принял губернатора в Кремле. Они обсуждали вопросы социально-экономического развития региона.
владимир путин, магаданская область, россия, сергей носов
Владимир Путин, Магаданская область, Россия, Сергей Носов
﻿Путин провел встречу с главой Магаданской области

﻿Путин провел встречу с главой Магаданской области Носовым

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Магаданской области Сергей Носов во время встречи. 15 августа 2025
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
В ходе встречи Носов доложил президенту о социально-экономическом положении в регионе. В числе прочих была затронута тематика добычи полезных ископаемых, в том числе золота и редкоземельных металлов, вопросы энергетики.
Глава государства по пути на Аляску, где в пятницу состоится российско-американский саммит, прилетел в Магаданскую область.
В рамках этой поездки Путин отдельно побеседовал с главой региона. Их предыдущая рабочая встреча состоялась в июне 2023 года, президент тогда принял губернатора в Кремле. Они обсуждали вопросы социально-экономического развития региона.
Путин на совещании, посвященном вопросам развития Магадана - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин проводит совещание по развитию Магадана
Владимир ПутинМагаданская областьРоссияСергей Носов
 
 
