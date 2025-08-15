https://ria.ru/20250815/putin-2035573516.html
Путин провел встречу с главой Магаданской области
Путин провел встречу с главой Магаданской области
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В ходе встречи Носов доложил президенту о социально-экономическом положении в регионе. В числе прочих была затронута тематика добычи полезных ископаемых, в том числе золота и редкоземельных металлов, вопросы энергетики.Глава государства по пути на Аляску, где в пятницу состоится российско-американский саммит, прилетел в Магаданскую область. В рамках этой поездки Путин отдельно побеседовал с главой региона. Их предыдущая рабочая встреча состоялась в июне 2023 года, президент тогда принял губернатора в Кремле. Они обсуждали вопросы социально-экономического развития региона.
