https://ria.ru/20250815/putin-2035573516.html

﻿Путин провел встречу с главой Магаданской области

﻿Путин провел встречу с главой Магаданской области - РИА Новости, 15.08.2025

﻿Путин провел встречу с главой Магаданской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T16:49:00+03:00

2025-08-15T16:49:00+03:00

2025-08-15T17:37:00+03:00

владимир путин

магаданская область

россия

сергей носов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035587887_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_95b0044459b08be707ef75d9cb8b1496.jpg

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В ходе встречи Носов доложил президенту о социально-экономическом положении в регионе. В числе прочих была затронута тематика добычи полезных ископаемых, в том числе золота и редкоземельных металлов, вопросы энергетики.Глава государства по пути на Аляску, где в пятницу состоится российско-американский саммит, прилетел в Магаданскую область. В рамках этой поездки Путин отдельно побеседовал с главой региона. Их предыдущая рабочая встреча состоялась в июне 2023 года, президент тогда принял губернатора в Кремле. Они обсуждали вопросы социально-экономического развития региона.

https://ria.ru/20250815/magadan-2035563305.html

магаданская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, магаданская область, россия, сергей носов