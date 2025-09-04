https://ria.ru/20250904/rossiya-2039559369.html
СМИ: губернаторы трех регионов пообещали ужесточить продажу алкоголя
Власти нескольких регионов Дальнего Востока намерены ужесточить правила продажи алкоголя, сообщает РБК. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Власти нескольких регионов Дальнего Востока намерены ужесточить правила продажи алкоголя, сообщает РБК."Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки", — заявил изданию на полях Восточного экономического форума губернатор Магаданской области Сергей Носов.Он назвал неправильным наличие алкоголя в шаговой доступности и выступил за сокращение количества точек продаж с постепенным увеличением разрешенного радиуса для продажи.Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе будет ограничено допустимое расстояние между точками продажи алкоголя и соцобъектами, а также жилыми домами."Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования", — сообщил, в свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов.С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.С 1 сентября в Подмосковье запрещена продажа алкоголя в магазинах во дворах многоквартирных домов. Исключение составляют магазины, входы в которые находится со стороны улицы и не дальше 30 метров от края дороги.Согласно опросу аналитического центра ВЦИОМ, проведенному в мае, более половины россиян выразили готовность поддержать антиалкогольную кампанию, если бы ее сейчас объявили в стране.
