https://ria.ru/20250815/magadan-2035424875.html
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T04:21:00+03:00
2025-08-15T04:21:00+03:00
2025-08-15T04:21:00+03:00
магадан
магаданская область
аляска
дональд трамп
владимир путин
общество
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, в этом регионе глава государства осмотрит объекты благоустройства и промышленности, а также проведет беседу с губернатором Сергеем Носовым."Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам", — сказал онСаммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20250814/tramp-2035395531.html
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
магадан
магаданская область
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, магаданская область, аляска, дональд трамп, владимир путин, общество, встреча путина и трампа на аляске
Магадан, Магаданская область, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Общество, Встреча Путина и Трампа на Аляске