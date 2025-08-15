Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

https://ria.ru/20250815/magadan-2035424875.html

МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, в этом регионе глава государства осмотрит объекты благоустройства и промышленности, а также проведет беседу с губернатором Сергеем Носовым."Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам", — сказал онСаммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

