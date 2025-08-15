Рейтинг@Mail.ru
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/magadan-2035424875.html
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T04:21:00+03:00
2025-08-15T04:21:00+03:00
магадан
магаданская область
аляска
дональд трамп
владимир путин
общество
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, в этом регионе глава государства осмотрит объекты благоустройства и промышленности, а также проведет беседу с губернатором Сергеем Носовым."Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам", — сказал онСаммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20250814/tramp-2035395531.html
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
магадан
магаданская область
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, магаданская область, аляска, дональд трамп, владимир путин, общество, встреча путина и трампа на аляске
Магадан, Магаданская область, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Общество, Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, в этом регионе глава государства осмотрит объекты благоустройства и промышленности, а также проведет беседу с губернатором Сергеем Носовым.
«
"Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам", — сказал он

Расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет российско-американский саммит, составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

Заявление Трампа о встрече с Путиным, Зеленским и кое-кем из Европы - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Трамп после саммита на Аляске хочет провести встречу с Путиным и Зеленским
Вчера, 21:02

Саммит России и США на Аляске

Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
00:00
 
МагаданМагаданская областьАляскаДональд ТрампВладимир ПутинОбществоВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала