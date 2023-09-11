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Биография Айсена Николаева

Биография Айсена Николаева - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Айсена Николаева

Айсен Сергеевич Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Вырос в Верхневилюйске (Якутия). РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:22

2023-09-11T12:22

2023-09-11T12:24

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Айсен Сергеевич Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Вырос в Верхневилюйске (Якутия). В 1994 году окончил Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова по специальности "физик" и Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "финансовый менеджмент". В 1994 году начал работать в финансовой корпорации САПИ.С 1995 года – заместитель председателя правления КБ "Алмазэргиэнбанк", вице-президент финансовой корпорации САПИ (по совместительству). В 1998 году стал председателем правления АКБ "Алмазэргиэнбанк".В 1997 году был избран депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии по одномандатному Оленекскому округу, став самым молодым депутатом в истории якутского парламента (25 лет). Работал в комиссии Палаты Республики по правам человека, внешней и внутренней политике, межнациональным отношениям, по делам малочисленных народов, общественных объединений и политических партий.В 2002 году был переизбран депутатом Ил Тумэн. Возглавлял бюджетный комитет парламента.С 2004 года – министр финансов Якутии.В 2007 году Айсен Николаев был назначен руководителем администрации президента и правительства Якутии.С мая 2011 года – первый заместитель председателя правительства Якутии. Курировал вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций.4 марта 2012 года Айсен Николаев был избран главой городского округа "город Якутск".10 сентября 2017 года был переизбран на эту должность.28 мая 2018 года президент РФ назначил Айсена Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев победил с результатом 71,40% голосов. 27 сентября 2018 года вступил в должность.11 июня 2023 года Айсен Николаев был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Якутии. 11 сентября 2023 года Николаев победил на выборах главы Якутии с 75,77% голосов.Член Государственного Совета РФ. Член Генерального совета партии "Единая Россия", член президиума политсовета Якутского регионального отделения партии "Единая Россия", секретарь Якутского регионального отделения партии. Возглавляет Федерацию спортивной борьбы Республики Саха (Якутия).Награжден орденом Дружбы (2022), орденом Александра Невского (2022). Имеет почетное звание "Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)", звание "Почетный гражданин города Якутска". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

республика саха (якутия)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, айсен николаев, единая россия, республика саха (якутия), единый день голосования в россии — 2023