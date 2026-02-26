Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть корректировку тарифов на электричество в Якутии - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/putin-2076978423.html
Путин поручил рассмотреть корректировку тарифов на электричество в Якутии
Путин поручил рассмотреть корректировку тарифов на электричество в Якутии - РИА Новости, 26.02.2026
Путин поручил рассмотреть корректировку тарифов на электричество в Якутии
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Якутии рассмотреть вопрос корректировки подходов к установлению тарифов на электроэнергию для объектов... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:05:00+03:00
2026-02-26T19:05:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
айсен николаев
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070842799_0:56:3322:1925_1920x0_80_0_0_1e8978fa10eeccafff62ba6056dd7f91.jpg
https://ria.ru/20250220/kareliya-2000651322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070842799_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_1a053094a7c72774b5e35e34f8bf40b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, айсен николаев, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Айсен Николаев, Экономика
Путин поручил рассмотреть корректировку тарифов на электричество в Якутии

Путин поручил пересмотреть тарифы на электричество для соцобъектов в Якутии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗаснеженная опора ЛЭП
Заснеженная опора ЛЭП - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Заснеженная опора ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Якутии рассмотреть вопрос корректировки подходов к установлению тарифов на электроэнергию для объектов социальной инфраструктуры в арктических районах республики и при необходимости принять соответствующие меры.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос об установлении особенностей ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой объектами социальной инфраструктуры, расположенными в арктических районах Республики Саха (Якутия), и при необходимости принять меры по корректировке подходов к установлению цен (тарифов) на электрическую энергию для таких потребителей", - говорится в документе.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 апреля. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе
20 февраля 2025, 20:40
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАйсен НиколаевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала