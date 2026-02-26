Путин поручил рассмотреть корректировку тарифов на электричество в Якутии

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Якутии рассмотреть вопрос корректировки подходов к установлению тарифов на электроэнергию для объектов социальной инфраструктуры в арктических районах республики и при необходимости принять соответствующие меры.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос об установлении особенностей ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой объектами социальной инфраструктуры, расположенными в арктических районах Республики Саха (Якутия), и при необходимости принять меры по корректировке подходов к установлению цен (тарифов) на электрическую энергию для таких потребителей", - говорится в документе.