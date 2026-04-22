Медпомощь по проекту получили 100 тыс жителей отдаленных районов Якутии
Республика Саха (Якутия)
 
16:12 22.04.2026
Медпомощь по проекту получили 100 тыс жителей отдаленных районов Якутии

Более 100 тыс жителей отдаленных районов Якутии получили медпомощь по проекту

© Фото : пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)
Более 100 тысяч жителей отдалённых территорий Якутии обследовали мобильные доктора - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)
Более 100 тысяч жителей отдалённых территорий Якутии обследовали мобильные доктора
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 100 тысяч жителей отдаленных территорий Якутии прошли медицинские обследования в рамках реализации проекта "Республиканский центр мобильных бригад", сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Заявление прозвучало на пресс-конференции, приуроченной к государственному празднику региона – Дню республики, который отмечается 27 апреля.
"Мы начали реализовывать этот проект где-то с середины 2023 года на огромной территории Якутской Арктики, где в 127 поселках живет немногим более 60 тысяч человек. Поселки все небольшие, даже районные центры, в которых живет 3-4 тысячи человек или даже меньше. В таких условиях высококлассную необходимую медицинскую помощь оказать очень сложно. Мы просто не найдем столько врачей", – рассказал Николаев.
Глава республики подчеркнул, что проект "Республиканский центр мобильных бригад" был придуман и реализован совместно с министерством здравоохранения республики.
"У нас несколько бригад, которые работают со взрослым населением. Одна бригада специально работает с детьми. Бригады постоянно находятся в поездках по республике, с мобильной аппаратурой, используя в том числе мощности районных больниц на местах, проводят полную диспансеризацию населения, чтобы выявить болезни на ранних стадиях. Часто мы идем к врачам только когда у нас что-то начинает болеть и порой, к сожалению, серьезно запаздываем. В условиях экстремального климата Якутии это чревато очень тяжелыми последствиями", – отметил Николаев.
По словам главы республики, с 2023 года медицинское обследование прошло более 100 тысяч жителей отдаленных и арктических территорий. Многие – не по одному разу.
"Сегодня мы видим, что по Арктике выявляемость опасных болезней на поздних стадиях у нас резко упала. Теперь мы занимаемся профилактикой, настоящей диспансеризацией, а не экстренной госпитализацией, помощью. То есть население уже получило очень значительные улучшения именно качественной медицинской помощи, и это видно по увеличению продолжительности жизни в этих районах. Удовлетворенность населения здравоохранением, которая в Арктике составляла чуть более 30% в 2023 году, сейчас выросла до 78%", – рассказал Николаев.
Глава республики отметил, что проект "Республиканский центр мобильных бригад" высоко оценивается не только жителями, но и профессиональным сообществом.
