Глава Якутии рассказал, чем регион привлекает иностранных туристов - РИА Новости, 22.01.2026
11:23 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/jakutija-2069519043.html
Глава Якутии рассказал, чем регион привлекает иностранных туристов
россия, китай, харбин, айсен николаев, общество, туризм
Россия, Китай, Харбин, Айсен Николаев, Общество, Туризм
Национальный природный парк "Ленские столбы" в Якутии
Национальный природный парк "Ленские столбы" в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Путешественникам во всем мире приелся формат "все включено", в поисках экзотики они стали чаще приезжать в Якутию, в 2025 году регион на вечной мерзлоте посетили 280 тысяч туристов, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
Блогеры и путешественники из-за рубежа и российских регионов стали активно приезжать зимой в заснеженную Якутию. Ради популярного контента и острых ощущений многие из них в 40-градусные морозы искупались в ледяной воде на Крещение.
"В последние годы мы наблюдаем рост числа путешественников как из других регионов России, так и иностранных государств. В прошлом году нашу республику посетили более 280 тысяч туристов, наибольший рост по гостям - из дружественного Китая. Связано это, конечно, с безвизовым режимом и запущенными нами прямыми рейсами авиакомпании "Якутия" по маршруту "Якутск - Харбин - Якутск". Однако есть и другой фактор - люди по всему миру все чаще стали предпочитать нетипичный туризм, отказываясь от приевшегося формата "все включено", - сказал глава региона.
По словам Николаева, дикая природа, резко континентальный климат и уникальная культура северных народов – экзотика, граничащая с современными течениями.
Власти республики работают над увеличением турпотока, организуя событийные мероприятия, такие, как экстремальный забег "Полюс холода". "Но есть и стихийные инициативы, созданные самими жителями в социальных сетях. Замершая лапша быстрого приготовления, фейерверк из кипяченой воды и другие тренды – все это для нас обыденность, а для тех, кто не знаком с нашим бытом, жизнью на вечной мерзлоте, – причуда, большая особенность", - отметил руководитель республики.
Он подчеркнул, что якутяне славятся гостеприимством.
"Мы, безусловно, рады такому большому интересу людей. Принимаем наших гостей с уважением и теплом, стремясь сделать пребывание каждого ярким и запоминающимся событием. Я уверен, что мы достигнем главной цели - увеличим турпоток в три раза к 2030 году. Цель амбициозная, но вполне достижимая. Все предпосылки для этого есть", - заявил Николаев.
Россия Китай Харбин Айсен Николаев Общество Туризм
 
 
