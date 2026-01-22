Глава Якутии рассказал, чем регион привлекает иностранных туристов

ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Путешественникам во всем мире приелся формат "все включено", в поисках экзотики они стали чаще приезжать в Якутию, в 2025 году регион на вечной мерзлоте посетили 280 тысяч туристов, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.

Блогеры и путешественники из-за рубежа и российских регионов стали активно приезжать зимой в заснеженную Якутию. Ради популярного контента и острых ощущений многие из них в 40-градусные морозы искупались в ледяной воде на Крещение.

"В последние годы мы наблюдаем рост числа путешественников как из других регионов России , так и иностранных государств. В прошлом году нашу республику посетили более 280 тысяч туристов, наибольший рост по гостям - из дружественного Китая . Связано это, конечно, с безвизовым режимом и запущенными нами прямыми рейсами авиакомпании "Якутия" по маршруту "Якутск - Харбин - Якутск". Однако есть и другой фактор - люди по всему миру все чаще стали предпочитать нетипичный туризм, отказываясь от приевшегося формата "все включено", - сказал глава региона.

По словам Николаева , дикая природа, резко континентальный климат и уникальная культура северных народов – экзотика, граничащая с современными течениями.

Власти республики работают над увеличением турпотока, организуя событийные мероприятия, такие, как экстремальный забег "Полюс холода". "Но есть и стихийные инициативы, созданные самими жителями в социальных сетях. Замершая лапша быстрого приготовления, фейерверк из кипяченой воды и другие тренды – все это для нас обыденность, а для тех, кто не знаком с нашим бытом, жизнью на вечной мерзлоте, – причуда, большая особенность", - отметил руководитель республики.

Он подчеркнул, что якутяне славятся гостеприимством.