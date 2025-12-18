Рейтинг@Mail.ru
13:33 18.12.2025
Более 500 депутатов Якутии собрались на III съезде представительных органов
Более 500 депутатов Якутии собрались на III съезде представительных органов
2025-12-18T13:33:00+03:00
2025-12-18T13:33:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
алексей еремеев
россия, айсен николаев, алексей еремеев
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Алексей Еремеев
ЯКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Более 500 депутатов со всей Якутии собрались на III съезд представительных органов, чтобы обсудить реформу местного самоуправления, сообщает пресс-служба государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
По информации регионального парламента, первый съезд проходил в 2017 году. Делегаты обсуждали статус, роль представительных органов. В 2023 году второй съезд посвятили проблемам и перспективам развития института местного самоуправления, повышению его роли в социально-экономическом развитии республики.
Якутия формирует современную экономику знаний
Якутия формирует современную экономику знаний
Вчера, 18:26
"В пленарном заседании третьего съезда принимают участие 550 делегатов, представляющие все муниципальные образования республики", - рассказали в пресс-службе.
Глава региона Айсен Николаев, выступая перед собравшимися, отметил важную работу каждого из 4,5 тысячи депутатов в районах Якутии. По его словам, в рамках реформы республика сохраняет действующую двухуровневую систему. Выбор сделан, исходя из того, что местная власть должна быть непосредственно в поселениях, отделенных от районных центров сотнями километров. По его словам, в республике сохранится 445 муниципальных образований, включая два городских округа, 34 муниципальных района и 409 городских и сельских поселений. При этом он отметил, что из 89 регионов страны только 19 определенно выбрали двухуровневую систему.
Спикер госсобрания Алексей Еремеев отметил, что на III съезде представительных органов муниципальных образований республики особое внимание будет уделено реформе местного самоуправления. 2025 год стал, по его словам, отправной точкой глубокой трансформации системы местного самоуправления (МСУ) в Российской Федерации. Это событие символизирует завершение почти двадцатилетнего периода действия закона №131-ФЗ и начало новой эпохи, более централизованной модели МСУ, интегрированной в публичную "вертикаль".
За последние пять лет в законодательстве был принят ряд изменений, направленных на совершенствование механизма функционирования публичной власти. "Новый закон формально упраздняет ранее установленную двухуровневую систему территориального устройства как основную структуру, однако регионам России, характеризующимся историческими традициями, экономическими условиями, национальной спецификой и прочими особенностями, предоставляется возможность самим определить подходящую форму местного управления — одно- или двухуровневую. Это решение является значимым компромиссом между тенденцией к унификации и сложившимся многообразием форм организации местного самоуправления", - сказал он.
Молодежный центр "Патриот" открыли в Якутске
Молодежный центр "Патриот" открыли в Якутске
15 декабря, 18:16
 
