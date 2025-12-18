Более 500 депутатов Якутии собрались на III съезде представительных органов

ЯКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Более 500 депутатов со всей Якутии собрались на III съезд представительных органов, чтобы обсудить реформу местного самоуправления, сообщает пресс-служба государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

По информации регионального парламента, первый съезд проходил в 2017 году. Делегаты обсуждали статус, роль представительных органов. В 2023 году второй съезд посвятили проблемам и перспективам развития института местного самоуправления, повышению его роли в социально-экономическом развитии республики.

"В пленарном заседании третьего съезда принимают участие 550 делегатов, представляющие все муниципальные образования республики", - рассказали в пресс-службе.

Глава региона Айсен Николаев, выступая перед собравшимися, отметил важную работу каждого из 4,5 тысячи депутатов в районах Якутии. По его словам, в рамках реформы республика сохраняет действующую двухуровневую систему. Выбор сделан, исходя из того, что местная власть должна быть непосредственно в поселениях, отделенных от районных центров сотнями километров. По его словам, в республике сохранится 445 муниципальных образований, включая два городских округа, 34 муниципальных района и 409 городских и сельских поселений. При этом он отметил, что из 89 регионов страны только 19 определенно выбрали двухуровневую систему.

Спикер госсобрания Алексей Еремеев отметил, что на III съезде представительных органов муниципальных образований республики особое внимание будет уделено реформе местного самоуправления. 2025 год стал, по его словам, отправной точкой глубокой трансформации системы местного самоуправления (МСУ) в Российской Федерации. Это событие символизирует завершение почти двадцатилетнего периода действия закона №131-ФЗ и начало новой эпохи, более централизованной модели МСУ, интегрированной в публичную "вертикаль".