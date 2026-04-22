Николаев: в Якутии строятся энергообъекты мощностью более 2 гигаватт

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В настоящее время в Якутии одновременно возводятся энергетические объекты, мощность которых превышает существующие более, чем на 50% и в совокупности составляет свыше 2 гигаватт, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Заявление прозвучало на пресс-конференции, приуроченной к главному государственному празднику региона – Дню республики, который отмечается 27 апреля.

"В целом энергетическая инфраструктура Якутии не просто требует обновления, а очень серьезного расширения. И это непростой и серьезный вызов. В рамках энергетической стратегии России до 2042 года предполагается строительство мощностей в целом по стране. Для Якутии это – уже требование времени. Нам уже не хватает, как и в целом Дальнему Востоку, энергетики для удовлетворения больших потребностей промышленных проектов", – отметил Николаев.

Среди строящихся объектов глава республики выделил вторую очередь Нерюнгринской ГРЭС (мощностью 550 мегаватт), Новоленскую ТЭЦ (550 мегаватт). Последняя должна закрыть энергопотребности золотого месторождения Сухой Лог и ряда участков Восточного полигона железных дорог для перевода их на полную электрификацию.

Также на потребности Восточного полигона, по словам Николаева, ориентирована и Южно-Якутская газовая станция, которая возводится под Нерюнгри и войдет в строй в 2026-2027 годах.

"Мы сегодня очень тесно работаем с "Росатомом" по проекту строительства атомной станции малой мощности в республике. В 2031 году 110 мегаватт должны быть введены для энергообеспечения проектов, которые уже сегодня начинают стартовать в Арктической зоне республики, в первую очередь, в Усть-Янском и Верхоянском районах", – указал глава республики.