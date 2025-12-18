Якутия в 2025 году доставила в зону СВО более 300 тонн гуманитарного груза

ЯКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Якутия в 2025 году через Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса доставила в зону СВО более 300 тонн гуманитарного груза, а через опорные пункты региона в городах Новоазовск и Ростов-на-Дону бойцам переданы свыше 7 тысяч посылок, сообщил пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве.

Комиссия "Вместе к Победе!" координирует работу штабов Якутии в городах Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток, Уссурийск, Благовещенск, Хабаровск, Улан-Удэ и Якутск.

На итоговом заседании глава республики Айсен Николаев поблагодарил всех, кто работает над помощью фронту по самым разным направлениям, начиная от обеспечения оборудованием и разной техникой, заканчивая поддержкой тех, кто уже вернулся из зоны проведения специальной военной операции.

"Помощь оказывается через опорные пункты Якутии в городах Новоазовск и Ростов-на-Дону. В 2025 году сотрудниками осуществлено 885 выездов в зону СВО. Бойцам-якутянам переданы 7634 посылки. Обеспечено сопровождение 52 делегаций из 29 муниципальных районов республики. А через Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса военнослужащим доставлены сотни единиц автотранспортной техники, отправлено 307 тонн гуманитарного груза, в том числе авиатранспортом - 40 тонн", - рассказали в пресс-центре.

Николаев отметил, что регион продолжит оказывать всестороннюю помощь фронту, улучшая логистику, оснащение и снаряжение. Не менее важным он назвал информирование об имеющихся в регионе мерах поддержки, пакет которых один из самых масштабных в стране. Всего в республике действуют 117 мер помощи, включая федеральные, региональные и муниципальные.

По данным комиссии, социальную реабилитацию прошли более 2640 якутских бойцов СВО и членов их семей. Услуги медицинской реабилитации оказаны 1089 военнослужащим и их близким.