Николаев: сборы якутских фильмов приближаются к 1 млрд рублей
19:00 27.04.2026 (обновлено: 19:01 27.04.2026)
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суммарные сборы якутского кино приближаются к 1 миллиарду рублей, с начала 2000-х годов они составили 961 миллион рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
Заявление прозвучало в рамках прямой линии.
По словам Николаева, преодоление отметки в 1 миллиард рублей станет значимым рубежом и подтвердит формирование отрасли не только как культурного, но и как экономического направления. При этом он отметил устойчивую динамику развития отрасли, которая постепенно занимает заметное место в экономике республики.
"Якутский кинематограф сегодня – это уже не феномен, не случайная вспышка. Мы сейчас всем доказали, что якутское кино – один из лидеров российского кинематографа. 25% всех призов российского кино за последние годы на международных кинофестивалях – это призы, завоеванные якутскими фильмами", – приводит пресс-служба регправительства слова Николаева.
По его словам, рост подтверждается конкретными показателями. В 2023 году кассовые сборы якутского кино составили около 100 миллионов рублей, в 2024 году – уже 157 миллионов рублей, а по итогам 2025 года достигли 280 миллионов рублей.
Расширение зрительской аудитории создает предпосылки для продвижения якутского кино за пределами региона.
Параллельно ведется работа по развитию инфраструктуры. В Якутске планируется по поручению президента России приступить к проектированию многофункционального кинопавильона полного цикла, включенного в мастер-план развития города. Он обеспечит возможность круглогодичных съемок, а также предоставит отрасли современные павильоны, студии звукозаписи, оборудование для работы с изображением и специализированную технику.
Николаев также сообщил, что сформирована творческая бригада по созданию фильма о Герое Российской Федерации Андрее Григорьеве с позывным "Тута".
"Известный режиссер Михаил Лукачевский занимается подготовкой к съемкам картины. Сейчас проект принимает участие в конкурсе Фонда кино. В случае, если доверят этот фильм нам снимать, то мы, конечно, снимем фильм, которым будет гордиться и республика, и вся Россия", – заявил Николаев.
