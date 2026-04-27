Николаев: Якутия настаивает на сохранении дальневосточной надбавки

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Якутия настаивает на сохранении дальневосточной надбавки для социальной инфраструктуры в арктических районах, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В ходе прямой линии он прокомментировал ситуацию с тарифами на электроэнергию в арктических районах и ход исполнения поручения президента России о проработке особенностей ценообразования на электроэнергию для социальных объектов в Арктике.

По словам главы региона, включение вопросов, поднятых представителями Якутии, в перечень поручений свидетельствует о внимании федерального центра к проблемам республики и значимости темы тарифной политики.

Николаев отметил, что ранее в Якутии действовали единые тарифы на электроэнергию. Это было возможно в условиях изолированной энергосистемы, когда промышленность фактически компенсировала часть затрат населения и арктических районов. В результате тариф оставался единым по всей республике и приемлемым для всех категорий потребителей.

Ситуация изменилась после 2017 года с введением механизма дальневосточной надбавки, благодаря которому тарифы удалось снизить до уровня, близкого к среднероссийскому. В 2018–2019 годах это привело к их почти двукратному снижению. Затем произошли изменения, которые повлияли на дальнейшую динамику. В частности, объединение энергосистемы Якутии с энергосистемой Востока и завершение строительства линии Нерюнгри – Майя позволили крупным потребителям выходить напрямую на оптовый рынок электроэнергии, минуя региональные сети. Результатом стало снижение стоимости электроэнергии для промышленности.

Дополнительно ситуацию осложнило постепенное сокращение дальневосточной надбавки. Несмотря на предпринимаемые усилия со стороны региональных властей и взаимодействие с федеральным центром, соответствующее решение было реализовано, и объем поддержки с каждым годом уменьшался.

В настоящее время, как подчеркнул глава региона, в энергоизолированных районах, прежде всего в арктических, экономически обоснованные тарифы на электроэнергию в отдельных случаях превышают 100 рублей за киловатт-час. При этом население оплачивает электроэнергию по среднереспубликанским тарифам, а разница компенсируется за счет бюджета республики. За последние годы на эти цели направлены значительные средства – по оценке, около 30 миллиардов рублей, – и эта нагрузка продолжает расти.