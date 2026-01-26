Рейтинг@Mail.ru
Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
19:55 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/yakutiya-2070406003.html
Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета
Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета - РИА Новости, 26.01.2026
Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета
В ходе первого в 2026 году заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" обсуждались меры, необходимые для достижения стратегической цели по снижению РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T19:55:00+03:00
2026-01-26T19:55:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040048889_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_a8235b76df7fc78e13ca3eaaec92cc92.jpg
https://ria.ru/20260122/jakutija-2069519043.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040048889_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_f3129c258fa64bf202eb941427725c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета

Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАйсен Николаев
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В ходе первого в 2026 году заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" обсуждались меры, необходимые для достижения стратегической цели по снижению энергоемкости ВВП на 35% к 2035 году, сообщил председатель комиссии, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Участники заседания отметили необходимость доработки и утверждения комплексной госпрограммы по энергосбережению, сделать это необходимо в первом полугодии.
Госпрограмма станет основным инструментом для координации усилий на федеральном и региональном уровнях.
"Речь идет о комплексном подходе, который позволит вывести экономику страны на новый уровень. Это огромный пласт возможностей – от современных стандартов в строительстве до внедрения новых технологий на транспорте", – отметил Николаев, его слова передает корреспондент РИА Новости.
При доработке госпрограммы необходимо предусмотреть меры федеральной поддержки для регионов с обязательным учетом их специфики, такой как климатические условия или отраслевая структура экономики. Опыт Якутии и других российских регионов в этой работе будет востребован для формирования эффективных решений, подчеркнул Николаев.
Национальный природный парк Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Глава Якутии рассказал, чем регион привлекает иностранных туристов
22 января, 11:23
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала