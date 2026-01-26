https://ria.ru/20260126/yakutiya-2070406003.html
Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета
Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета - РИА Новости, 26.01.2026
Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета
В ходе первого в 2026 году заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" обсуждались меры, необходимые для достижения стратегической цели по снижению РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T19:55:00+03:00
2026-01-26T19:55:00+03:00
2026-01-26T19:55:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В ходе первого в 2026 году заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" обсуждались меры, необходимые для достижения стратегической цели по снижению энергоемкости ВВП на 35% к 2035 году, сообщил председатель комиссии, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Участники заседания отметили необходимость доработки и утверждения комплексной госпрограммы по энергосбережению, сделать это необходимо в первом полугодии.
Госпрограмма станет основным инструментом для координации усилий на федеральном и региональном уровнях.
"Речь идет о комплексном подходе, который позволит вывести экономику страны на новый уровень. Это огромный пласт возможностей – от современных стандартов в строительстве до внедрения новых технологий на транспорте", – отметил Николаев, его слова передает корреспондент РИА Новости.
При доработке госпрограммы необходимо предусмотреть меры федеральной поддержки для регионов с обязательным учетом их специфики, такой как климатические условия или отраслевая структура экономики. Опыт Якутии и других российских регионов в этой работе будет востребован для формирования эффективных решений, подчеркнул Николаев.