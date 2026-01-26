Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В ходе первого в 2026 году заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" обсуждались меры, необходимые для достижения стратегической цели по снижению энергоемкости ВВП на 35% к 2035 году, сообщил председатель комиссии, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Участники заседания отметили необходимость доработки и утверждения комплексной госпрограммы по энергосбережению, сделать это необходимо в первом полугодии.

Госпрограмма станет основным инструментом для координации усилий на федеральном и региональном уровнях.

"Речь идет о комплексном подходе, который позволит вывести экономику страны на новый уровень. Это огромный пласт возможностей – от современных стандартов в строительстве до внедрения новых технологий на транспорте", – отметил Николаев, его слова передает корреспондент РИА Новости.