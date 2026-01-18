https://ria.ru/20260118/glava-2068584803.html
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз - РИА Новости, 18.01.2026
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз
Глава Якутии Айсен Николаев 20-й год подряд первым окунулся в крещенскую купель в Якутске в 30-градусный мороз, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T10:07:00+03:00
2026-01-18T10:07:00+03:00
2026-01-18T10:14:00+03:00
религия
якутск
россия
республика саха (якутия)
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068585076_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_badca80d432deda2f380493f95a53a3b.jpg
https://ria.ru/20260116/vrach-2068215566.html
https://ria.ru/20260118/prorub-2068567729.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068585076_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_f89b5d1fd13481f1ce279b9e74e982ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, россия, республика саха (якутия), айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Религия, Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз
Глава Якутии Николаев первым окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз