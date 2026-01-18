Рейтинг@Mail.ru
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:07 18.01.2026 (обновлено: 10:14 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/glava-2068584803.html
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз - РИА Новости, 18.01.2026
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз
Глава Якутии Айсен Николаев 20-й год подряд первым окунулся в крещенскую купель в Якутске в 30-градусный мороз, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T10:07:00+03:00
2026-01-18T10:14:00+03:00
религия
якутск
россия
республика саха (якутия)
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068585076_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_badca80d432deda2f380493f95a53a3b.jpg
https://ria.ru/20260116/vrach-2068215566.html
https://ria.ru/20260118/prorub-2068567729.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068585076_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_f89b5d1fd13481f1ce279b9e74e982ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, россия, республика саха (якутия), айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Религия, Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз

Глава Якутии Николаев первым окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз

© Фото : Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)/TelegramГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев окунается в крещенскую купель в Якутске
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев окунается в крещенскую купель в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)/Telegram
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев окунается в крещенскую купель в Якутске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 18 янв - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев 20-й год подряд первым окунулся в крещенскую купель в Якутске в 30-градусный мороз, передает корреспондент РИА Новости.
Православные жители столицы Якутии ежегодно массово принимают участие в крещенских купаниях, несмотря на январские морозы. В Якутске в настоящее время около минус 30 градусов.
Крещенские купания - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
16 января, 05:06
По традиции первым среди горожан после обряда благословения в купель окунулся глава региона.
"Двадцать лет назад владыка Зосима при нашем участии восстановил традицию. Тогда, я помню, было не так много людей и атмосфера была немножко другая, более простые условия" - отметил Николаев.
Начальник главного управления МЧС России по республике Павел Гарин сообщил, что в эти дни купания и забор воды на Крещение Господне пройдут в 29 местах на территории 20 районов и города Якутска.
"В соответствии с решением комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации силы и органы управления Якутской территориальной подсистемы и Главного управления МЧС России по республике Саха (Якутия) переведены в режим функционирования повышенной готовности", - сказал он.
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Врач рассказал, как не заболеть после купания в проруби
Вчера, 04:28
 
РелигияЯкутскРоссияРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала