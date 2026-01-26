Айсен Николаев представил план работы комиссии Госсовета по энергетике

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Итоги работы комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" в 2025 году и план работы на 2026 год наметил председатель комиссии, глава Республика Саха (Якутия) Айсен Николаев, передает корреспондент РИА Новости.

"Прошедший год для комиссии был очень активным. Проведено 13 заседаний, в том числе в рамках крупных форумов: Татарстанского нефтегазохимического форума, Восточного экономического форума, Петербургского международного газового форума и "Российской энергетической недели", — сказал Николаев во вступительном слове.

По его словам, ряд инициатив комиссии уже воплощен в нормативных актах и поручениях руководства страны.

Главным административным нововведением стал новый регламент работы комиссии, разработанный в соответствии с указом президента. Теперь того, кто пропустит больше половины заседаний, могут из нее исключить. Если член комиссии не может присутствовать, он должен заранее предупредить и изложить свою позицию по обсуждаемым вопросам.

В первой части заседания было анонсировано проведение Казанского международного электроэнергетического форума "Энергопром", в том числе организация в рамках него заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

Глава комиссии призвал регионы активно использовать площадку форума для продвижения своей продукции и поиска партнеров.

Трехдневное мероприятие пройдет в Казани и станет центральной федеральной площадкой для демонстрации достижений российского энергомашиностроения. Форум стартует с 1 апреля.