Айсен Николаев представил план работы комиссии Госсовета по энергетике - РИА Новости, 26.01.2026
Республика Саха (Якутия)
 
18:51 26.01.2026
Айсен Николаев представил план работы комиссии Госсовета по энергетике
Айсен Николаев представил план работы комиссии Госсовета по энергетике
Итоги работы комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" в 2025 году и план работы на 2026 год наметил председатель... РИА Новости, 26.01.2026
айсен николаев, республика саха (якутия)
Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев представил план работы комиссии Госсовета по энергетике

Николаев подвел итоги работы комиссии Госсовета по энергетике за 2025 год

Айсен Николаев
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Итоги работы комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" в 2025 году и план работы на 2026 год наметил председатель комиссии, глава Республика Саха (Якутия) Айсен Николаев, передает корреспондент РИА Новости.
"Прошедший год для комиссии был очень активным. Проведено 13 заседаний, в том числе в рамках крупных форумов: Татарстанского нефтегазохимического форума, Восточного экономического форума, Петербургского международного газового форума и "Российской энергетической недели", — сказал Николаев во вступительном слове.
По его словам, ряд инициатив комиссии уже воплощен в нормативных актах и поручениях руководства страны.
Главным административным нововведением стал новый регламент работы комиссии, разработанный в соответствии с указом президента. Теперь того, кто пропустит больше половины заседаний, могут из нее исключить. Если член комиссии не может присутствовать, он должен заранее предупредить и изложить свою позицию по обсуждаемым вопросам.
В первой части заседания было анонсировано проведение Казанского международного электроэнергетического форума "Энергопром", в том числе организация в рамках него заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".
Глава комиссии призвал регионы активно использовать площадку форума для продвижения своей продукции и поиска партнеров.
Трехдневное мероприятие пройдет в Казани и станет центральной федеральной площадкой для демонстрации достижений российского энергомашиностроения. Форум стартует с 1 апреля.
Утвержденный план работы на 2026 год остается гибким и может корректироваться в течение года по мере поступления новых инициатив и вызовов, отметил Николаев.
Республика Саха (Якутия) Айсен Николаев
 
 
