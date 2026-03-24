Николаев призвал к переходу к современным технологиям в угольной сфере - РИА Новости, 24.03.2026
18:14 24.03.2026
Николаев призвал к переходу к современным технологиям в угольной сфере
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В угольной сфере необходимо переходить на современные технологии, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.
Заявление прозвучало на заседании комиссии, оно состоялось во вторник.
Николаев добавил, что нужно реконструировать угольную генерацию по всей стране с переходом на современные экологически чистые технологии. Для этого необходимо организовать серийное производство оборудования на отечественных заводах.
"Реализовать такой проект, конечно, без господдержки бизнесу не под силу, и внедрение новых технологий пока у нас сегодня находится только в долгосрочном горизонте планирования", – сказал Николаев во время вступительного слова.
Спикер призвал сформировать план-график для всех заинтересованных органов власти, научных организаций, ключевых предприятий энергетики и энергомашиностроения.
"Безусловно, мы должны более быстрыми темпами переходить на технологии суперсверхкритического и ультрасверхкритического пара для угольной генерации большой мощности", – добавил Николаев.
По словам заместителя министра энергетики России Дмитрия Исламова, планируется строительство трех объектов.
"Это, в частности, Забайкальская ТЭС, которая будет построена на борту Зошуланского разреза, три блока по 350 мегаватт, два блока на Каранорской ГЭС и три блока на Иркутской ТЭС-11", – сказал Исламов.
Он отметил, что сегодня благодаря механизмам модернизации на угольных станциях в Иркутске, Новосибирске и Красноярске внедряются современные системы очистки. Реализовано десять таких проектов с общим объемом инвестиций около 99 миллиардов рублей.
Во встрече в онлайн-режиме принял участие министр энергетики России Сергей Цивилев. Лично выступил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов, а также представители бизнеса.
"Считаю, что мы смогли уже в ходе подготовки заседания нашей комиссии – с участием федеральных органов власти, регионов, крупного бизнеса, научного сообщества, экспертов – все-таки обозначить перспективные технологии угольной генерации, которые возможно в ближайшее время в нашей стране уже реализовывать", – подчеркнул Николаев по итогам заседания.
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Айсен Николаев обозначил курс на энергоэффективность на заседании Госсовета
26 января, 19:55
 
