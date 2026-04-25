В Якутии умер Герой России Алексей Петров.

15:21 25.04.2026
В Якутии умер Герой России и боец СВО Алексей Петров

© Фото : Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал./TelegramГерой Российской Федерации Алексей Петров
УЛАН-УДЭ, 25 апр – РИА Новости. Скоропостижно скончался Герой России Алексей Петров из Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"Скоропостижно ушел из жизни Герой Российской Федерации Алексей Рафаэлович Петров. Это тяжелая утрата для всей Якутии. Алексей Рафаэлович был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
На передовой, действуя под позывным "Медведь", по словам главы республики, Петров проявил героизм, до конца оставаясь верным воинскому долгу, своим товарищам и Родине. После тяжелейшего ранения он продолжил активную жизнь, поддерживал боевых товарищей, встречался с семьями погибших и своим примером показывал, что значит быть сильным человеком.
"Его подвиг навсегда останется в истории нашей республики и всей страны. Для нас Алексей Рафаэлович был и останется Героем – смелым воином, настоящим сыном Якутии, человеком большого сердца и твердого характера. Соболезную родным и близким Алексея Рафаэловича, его друзьям, землякам, боевым товарищам. Вечная память Герою России", - подчеркнул Николаев.
Звание Героя Российской Федерации было присвоено Алексею Петрову в июле 2025 года. В ожесточенном бою в лесополосе под названием "Спартак" он получил тяжелые ранения, но, несмотря на боль, в течение восьми дней продолжал вести бой, нанося значительный урон врагу.
 
