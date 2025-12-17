Якутия формирует современную экономику знаний

Сегодня северный регион ассоциируется не только с экстремальным холодом и добываемыми на якутской земле драгоценными металлами, но и с прорывными разработками в сфере IT-технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и других направлений, способствующих повышению качества жизни. Подробнее об итогах деятельности республики в этом году и о планах на будущее читайте в материале РИА Новости.

"Цифровой алмаз" Якутии

В Республике Саха (Якутия) активно развивается экспорт ИТ-услуг.

В этом году в столице республики – городе Якутске в четвертый раз состоялся форум "Цифровой алмаз". На мероприятие собрались более 2,5 тысячи ведущих специалистов ИТ-отрасли из 70 регионов России, а также других стран.

"Несколько лет назад мы запускали "Цифровой алмаз" как региональную инициативу, а сегодня форум собирает участников со всех уголков России и зарубежных стран. Такой интерес говорит о том, что он действительно нужен и дает возможность обсудить будущее цифровых технологий, связи, искусственного интеллекта и развития Арктики, что имеет значение для экономики всей страны", – подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

В рамках форума было заключено более 20 соглашений по различным направлениям. На площадке дали старт проектам по развитию цифровых навыков, проведению линий связи на Крайний Север, масштабированию ИИ-сервисов и развитию беспилотной авиации.

Беспилотная переправа

Летом 2025 года при поддержке регионального правительства в Якутии запустили "Воздушную переправу". Такое название получил пилотный проект доставки посылок с помощью дронов между двумя населенными пунктами: столицей республики Якутском и поселком Нижний Бестях, разделенных сибирской рекой Лена. Примерно за месяц ее "функционирования" таким способом было перевезено почти 600 килограммов. Ежедневно БПЛА совершали около десяти рейсов, доставляя за раз до 10 килограммов "полезного груза": продуктов питания и других товаров первой необходимости. Средняя продолжительность полета составила 15 минут.

Возобновила свою работу "переправа" в середине ноября. Время для второго этапа проекта было выбрано сознательно: это период ледостава на Лене, когда логистика по водной артерии становится крайне рискованной, а значит, дорогостоящей, а в какой-то момент и вовсе невозможной пока река не замерзнет. Вторая цель эксперимента как раз и связана с экстремальными погодными условиями. Испытания призваны проверить "выносливость" техники при температуре воздуха – до минус 30 градусов.

Сегодня в Якутии организованы регулярные рейсы беспилотников между населенными пунктами. Но чтобы поставить проект на поток, необходимо было создать соответствующую инфраструктуру. Сейчас локальный маркетплейс с приложением по беспилотной доставке рассматривает возможность создать дронопорт, автоматизировать взлет, посадку и маршрутизацию БПЛА.

В планах руководства республики – масштабировать проект. Он может решить одну из ключевых проблем региона – отсутствие круглогодичной транспортной связи с отдаленными и труднодоступными населенными пунктами, особенно в межсезонье. В правительстве Якутии уверены, применение дронов позволит сократить логистические издержки, снизить стоимость доставки и ее время. С их помощью любое поселение в республике можно снабдить продуктами питания, необходимыми товарами, а в случае чрезвычайной ситуации – доставить медикаменты.

Беспилотные технологии – "в каждый дом"

И еще одна инициатива в части развития беспилотных технологий – в конце ноября в Якутии открыли центр беспилотных летательных систем "Полярный". Здесь будут тестировать технологии, организовывать исследования и обучать специалистов в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В учреждении, развернувшемся на площади в 16 тысяч квадратных метров, есть летно-испытательный центр, а также инфраструктура для производства дронов, подготовки кадров и проведения соревнований.

Уже сейчас с научно-производственным центром зарегистрировано 18 резидентов. По оценкам властей республики, бюджет региона в результате их деятельности пополнится примерно на 2,5 миллиарда рублей. Но главное – польза практически для каждой сферы экономики и хозяйства. Беспилотные технологии в Якутии планируют активно внедрять для сканирования сельскохозяйственных земель, контроля за лесным фондом в целях борьбы с пожарами, разметки территории. Однако все, что делается в Якутии в данной области, не замыкается на пределах республики. Она входит в число пилотных субъектов, где разрабатывают программу развития беспилотных технологий. Ее планируют принять в первом квартале следующего года. Сейчас документ проходит согласование с органами государственной власти.

Якутские кинопроекты в Индии

На полях II Международного форума креативных индустрий якутская компания "Экстра Синема" подписала соглашение с индийской "Janta Cinema", название которой буквально переводится как "народное кино". Стороны договорились открыть тестовые кинозалы с якутскими кинопроекторами в малых населенных пунктах. Это оборудование в разы дешевле западного, благодаря чему его может позволить себе любой поселок (в Якутии известны случаи, когда жители сами скидывались на покупку техники для местного Дома культуры). Кроме того, оно рассчитано на небольшие помещения и не имеет жестких технических регламентов.

За счет своей доступности кинопроекторы "Экстра Синема" открывают возможность для массового просмотра фильмов. Технология быстро окупается, а также позволяет снизить стоимость билетов. Кинопроекторами планируется оснастить до 10 тысяч малых кинозалов в Индии, то есть в два раза увеличить их количество в стране. Это решит еще одну проблему южноазиатского государства: донести фильмы до каждого зрителя. Сегодня там снимают почти 2,5 тысячи картин, многие из которых зрители могут посмотреть только в крупных городах.

В 2025 году кассовые сборы региональных кинокомпаний превысили 200 миллионов рублей – вдвое больше, чем за прошлый год.

Прежде всего, жители республики хотят смотреть истории о себе и для себя. Поэтому в регионе открыли больше 70 залов по технологии "Экстра Синема". В декабре кинозалы стали оборудовать и в школах. Пока оснащение есть в трех учебных заведениях республики. А всего по стране планируется создать до 20 тысяч мест коллективного просмотра фильмов.

Качественная связь на Крайнем Севере

В конце ноября на форуме "Цифровой алмаз" Николаев и министр цифрового развития России Максут Шадаев дали старт проекту "Синергия Арктики". Благодаря ему, в течение трех лет волоконно-оптические линии связи протянут в 61 населенный пункт за полярным кругом. Чтобы довести высокоскоростной интернет, необходимо проложить 7 тысяч километров кабеля.

Скорость интернета достигнет 100 мегабит в секунду. Выполнение этой задачи обеспечит стабильный выход в мировую сеть для еще 50 тысяч жителей арктических поселков. Они получат доступ к Госуслугам, образовательным программам, телемедицине и другим технологическим и информационным благам. Таким образом, качество жизни на Крайнем Севере повысится в разы. Более того, прокладка оптоволоконных кабелей является частью стратегии властей Якутии по ликвидации цифрового неравенства и борьбе с бедностью. Получив высококачественную связь, жители Заполярья получат возможность искать дистанционную работу. Особенно это будет актуальным для родителей в многодетных семьях.

Стоимость реализации проекта превышает 10 миллиардов рублей. Из них половину средств перечислит правительство страны. Ранее инициатива позволила проложить 14,5 тысячи километров линий связи. К 2028 году этот показатель составит половину протяженности экватора Земли. Кроме того, подготовленная инфраструктура принесет пользу и соседнему региону – Чукотке. Власти последней договорились о возможности подключения к уже имеющемся оптоволоконным кабелям для создания резервной линии связи.

Признание в мире

По словам министра инноваций Якутии Петра Николаева, приоритетами республики на следующий год станут не только развитие связи, но и внедрение искусственного интеллекта. Успехи региона в последних двух направлениях уже получили признание. В ноябре на международной конференции AI Journey 2025 Якутии вручили национальную премию за вклад в развитие искусственного интеллекта "Лидеры ИИ". Высокой награды удостоилось приложение "Киберзащитник в кармане". Оно устанавливается на мобильные устройства и при помощи ИИ-ассистента анализирует входящие сообщения и звонки на предмет мошенничества. Нейросеть не просто предупреждает о рисках, но и дает рекомендации пользователям.

Программы на основе ИИ создают в Арктическом государственном институте культуры и искусств. Его работа обеспечивается в рамках государственного проекта поддержки инноваций "Приоритет-2030". В этом году центр разработал "Библиотеку Нейро", внедренную в Национальной библиотеке Республики Саха. Интеллектуальная система помогает читателям подбирать литературу на основе свободного запроса, ориентироваться в тексте, дает к нему комментарии, объясняет незнакомые термины, делает краткие пересказы.

Для библиографов учреждение создало "ИИ-каталогизатор". Программа изучает PDF-документы, выделяет их ключевые элементы и формирует готовую библиографическую запись. Сотрудникам библиотеки остается только проверить корректность составленной карточки. Система уже прошла апробацию и получила признание профессионального сообщества. А главное, показала свою эффективность: скорость обработки запроса увеличилась в 10 раз. Таким образом, нагрузка на работников библиотек снижается, высвобождая их от рутинных задач.

Также центр искусственного интеллекта вуза запустил телеграм-бот "Сурук-бичик". Специалисты собрали базу на основе 13 тысяч аудиозаписей, обучив нейросеть якутскому языку. Теперь она может расшифровывать речь или, напротив, преобразовывать в нее текст. Бот стал удобным инструментом для журналистов, исследователей и преподавателей. Его создание также нацелено на сохранение якутского языка.

В этом году специалисты АГИКИ выпустили еще и программу для дизайнеров "Ювелир.AI". Для его разработки были собраны и изучены сотни якутских традиционных узоров. Теперь ИИ-ассистент может объяснить значение символов, их историю, а также генерировать эскизы. В следующем году планируется обучить систему созданию трехмерных моделей. Их, по замыслу авторов, можно будет использовать в ювелирном производстве. Данный проект также рассчитан на сохранение традиционной якутской культуры.