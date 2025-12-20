Рейтинг@Mail.ru
Многофункциональный спортзал открыл глава региона в микрорайоне Якутска
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
16:01 20.12.2025
Многофункциональный спортзал открыл глава региона в микрорайоне Якутска
Многофункциональный спортзал открыл глава региона в микрорайоне Якутска - РИА Новости, 20.12.2025
Многофункциональный спортзал открыл глава региона в микрорайоне Якутска
Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии многофункционального спортивного зала в микрорайоне "Спортивный" города Якутска, сообщает... РИА Новости, 20.12.2025
Многофункциональный спортзал открыл глава региона в микрорайоне Якутска

Глава Якутии Николаев открыл спортивный зал в микрорайоне "Спортивный"

Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии многофункционального спортивного зала в Якутске.
Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии многофункционального спортивного зала в Якутске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© пресс-служба главы Республики Саха (Якутия)
Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии многофункционального спортивного зала в Якутске. Кадр видео
ЯКУТСК, 20 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии многофункционального спортивного зала в микрорайоне "Спортивный" города Якутска, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Николаев подчеркнул, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, утвердившего мастер-план Якутска, республика получила возможность реализовать этот проект.
Более 500 депутатов Якутии собрались на III съезде представительных органов
18 декабря, 13:33
Более 500 депутатов Якутии собрались на III съезде представительных органов
18 декабря, 13:33
По информации региональных властей, многофункциональный спортивный зал общей стоимостью более 448 миллионов рублей построен на средства республики по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)".
"В сжатые сроки после переселения 90 семей из аварийных домов нам удалось построить этот замечательный спорткомплекс, который мы открываем в преддверии Нового года", - сказал Николаев.
Он отметил, что микрорайон "Спортивный" строится именно так, как должны строиться новые микрорайоны. "Мы сначала строим социальную инфраструктуру. Совсем недавно мы с вами открывали здесь детский сад. Сегодня построен спортзал, скоро начнётся строиться школа и одновременно начинается строительство жилых домов. И уже в следующем году первые жилые дома здесь, на территории 17 квартала, в установленные сроки реализации мастер-плана будут введены в строй. Появится более 300 тысяч квадратных метров жилья с современной инфраструктурой", – добавил он.
По словам мэра Якутска Евгения Григорьева, проект реализован в рекордно короткие сроки – за пять месяцев. "Благодаря личной поддержке главы Якутии Айсена Николаева и реализации мастер-плана Якутска за пять лет на территории города мы открываем уже четвертую детско-юношескую спортивную школу. В августе прошлого года здесь ещё стояли два общежития на более чем 90 квартир. Сделан очень большой объём работ. Потому что это нужно нашим детям", – сказал руководитель города.
Ключи от объекта торжественно были вручены директору детско-юношеской спортивной школы №5 Василию Кычкину. "От имени нашей детско-юношеской спортивной школы благодарю руководство республики и города за поддержку спортивной сферы. Мы приложим все усилия, чтобы этот зал работал на полную мощность на благо всех наших детей и горожан", – заверил Василий Кычкин.
Якутия формирует современную экономику знаний
17 декабря, 18:26
Якутия формирует современную экономику знаний
17 декабря, 18:26
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРоссияАйсен НиколаевВладимир ПутинЕвгений Григорьев
 
 
