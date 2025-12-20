Многофункциональный спортзал открыл глава региона в микрорайоне Якутска

ЯКУТСК, 20 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии многофункционального спортивного зала в микрорайоне "Спортивный" города Якутска, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Николаев подчеркнул, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, утвердившего мастер-план Якутска, республика получила возможность реализовать этот проект.

По информации региональных властей, многофункциональный спортивный зал общей стоимостью более 448 миллионов рублей построен на средства республики по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)".

"В сжатые сроки после переселения 90 семей из аварийных домов нам удалось построить этот замечательный спорткомплекс, который мы открываем в преддверии Нового года", - сказал Николаев.

Он отметил, что микрорайон "Спортивный" строится именно так, как должны строиться новые микрорайоны. "Мы сначала строим социальную инфраструктуру. Совсем недавно мы с вами открывали здесь детский сад. Сегодня построен спортзал, скоро начнётся строиться школа и одновременно начинается строительство жилых домов. И уже в следующем году первые жилые дома здесь, на территории 17 квартала, в установленные сроки реализации мастер-плана будут введены в строй. Появится более 300 тысяч квадратных метров жилья с современной инфраструктурой", – добавил он.

По словам мэра Якутска Евгения Григорьева, проект реализован в рекордно короткие сроки – за пять месяцев. "Благодаря личной поддержке главы Якутии Айсена Николаева и реализации мастер-плана Якутска за пять лет на территории города мы открываем уже четвертую детско-юношескую спортивную школу. В августе прошлого года здесь ещё стояли два общежития на более чем 90 квартир. Сделан очень большой объём работ. Потому что это нужно нашим детям", – сказал руководитель города.