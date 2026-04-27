Николаев поручил возобновить программу с билетами для жителей части Якутии

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в ходе "Прямой линии" заявил, что ранее поручил возобновить субсидированные авиабилеты для жителей арктических районов, запуск программы должен быть обеспечен не позднее 1 июня, сообщает пресс-служба республиканского главы и правительства.

Он подчеркнул, что доступность авиаперевозок остается одним из наиболее острых вопросов для Арктики и требует оперативного и системного решения.

"Кирилл Евгеньевич Бычков, председатель правительства, при последнем рассмотрении этого вопроса получил поручение: в течение мая все нормативно-правовые акты должны быть приняты на уровне правительства, а также утверждены все порядки внутри министерств – в первую очередь министерства транспорта и Минфина. Не позднее чем с 1 июня по субсидированным билетам люди должны начать летать в арктические районы", – цитирует Николаева пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, ситуация с субсидированными билетами находится на постоянном контроле и регулярно поднимается жителями, в том числе через механизмы партии "Единая Россия" и каналы общественной обратной связи. Актуальность проблемы также подтверждается результатами проверок и рабочих поездок федеральных инспекторов и органов прокуратуры в арктические районы.