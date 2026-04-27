Николаев: проект по применению дронов в сельхозработах пройдет в Якутии

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проект по применению дронов в сельском хозяйстве запустят в Якутии в 2026 году, сообщил глава региона Айсен Николаев.

Заявление прозвучало в рамках прямой линии.

"Беспилотники уже активно используют в сельском хозяйстве в других регионах страны, и у нас мы обязательно должны этим заниматься. Очень хороший проект в этом году уже начнет реализовываться в Чурапчинском районе. При поддержке компании "Сахадрон" закуплены крупные специализированные агродроны. Они уже здесь, и в этом году они уже начнут работать для получения более высокой продуктивности сельхозкультур. В других регионах это дает очень хороший результат", – подчеркнул Николаев.

Глава Якутии выразил уверенность, что в Чурапчинском районе использование беспилотников в аграрном секторе тоже даст хороший результат.

Пилотный проект по применению агродронов для опрыскивания кормовых культур биологическими стимуляторами роста и жидкими удобрениями запускается в селе Мырыла Чурапчинского улуса.

В рамках проекта планируется использовать около десяти видов сельскохозяйственных культур и 4–5 видов стимуляторов роста и жидких удобрений на площади порядка 200 гектаров. К работе привлечены ученые Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова.

"Необходимо также использовать большой потенциал беспилотных систем при мониторинге лесных пожаров. Я дал поручение, чтобы мы реально увеличили летные часы беспилотников. Я считаю, что новые технологии – это то, что нам реально поможет. А вообще в скором времени, как мне говорят специалисты, дроны будут активно использоваться и при тушении непосредственно самих лесных пожаров", – отметил Николаев.

В Якутии также реализуется проект "Воздушная переправа", который обеспечивает перевозку до 21 килограммов грузов в сутки и становится одним из ключевых направлений развития беспилотной логистики в регионе.

В условиях труднодоступных территорий проект ориентирован на регулярную доставку почты, лекарств и запчастей в населенные пункты, позволяя не зависеть от сезонной инфраструктуры и снижать необходимость в дорогостоящих вертолетных перевозках. В перспективе "Воздушная переправа" станет частью гибридной транспортной модели, в которой беспилотные системы дополняют традиционную авиацию.

Параллельно в регионе развиваются проекты применения беспилотников в социальной сфере.

"Перевозка беспилотниками биоматериала – это только первый шаг. Для целей здравоохранения мы развиваем проект “МедБПЛА”. Речь идет не только о доставке анализов, но и о срочной транспортировке лекарств, вакцин, медицинских изделий в отдаленные населенные пункты", – сказал глава Якутии.