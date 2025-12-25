Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области появятся шесть трезвых сел - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/selo-2064544937.html
В Иркутской области появятся шесть трезвых сел
В Иркутской области появятся шесть трезвых сел - РИА Новости, 25.12.2025
В Иркутской области появятся шесть трезвых сел
Шесть "трезвых сел" появятся на севере Иркутской области - с 1 сентября 2026 года там введут полный запрет на торговлю алкоголем в розничных сетях, сообщает... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:31:00+03:00
2025-12-25T11:31:00+03:00
иркутская область
киренский район
слюдянка
айсен николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856435521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_99ece264085baf6a9e2d541feacc5b46.jpg
https://ria.ru/20251223/alkogol-2063973096.html
https://ria.ru/20251220/blyudo-2063461561.html
иркутская область
киренский район
слюдянка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856435521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ef9b31276abbe006e0f667c3824749f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, киренский район, слюдянка, айсен николаев
Иркутская область, Киренский район, Слюдянка, Айсен Николаев
В Иркутской области появятся шесть трезвых сел

В Иркутской области появятся шесть трезвых сел с 1 сентября 2026 года

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкЖилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске
Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Шесть "трезвых сел" появятся на севере Иркутской области - с 1 сентября 2026 года там введут полный запрет на торговлю алкоголем в розничных сетях, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным сайта правительства региона, служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области уведомила о принятии постановления, в соответствии с которым с 1 сентября 2026 года в Приангарье появятся "трезвые села".
Алкогольный отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Названы регионы России с наибольшим сокращением потребления алкоголя
23 декабря, 00:36
"В перечень населенных пунктов, на территории которых вводится полный запрет розничной продажи алкогольной продукции, вошли село Тарасово и деревня Юхта Казачинско-Ленского района, село Банщиково и деревня Салтыкова Киренского района, поселок Слюдянка Мамско-Чуйского района, деревня Миллерова Нижнеудинского района", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, запрет розничной продажи алкоголем не распространяется на организации общественного питания. Уточняется, что ограничения вводят на основании обращений глав муниципальных образований. Жители сел и деревень, где введут запрет, большинством голосов поддержали такое решение.
"Введение запрета обусловлено необходимостью снижения потребления алкогольной продукции, так как в отдаленных от областного центра населенных пунктах, как правило, складывается более негативная тенденция с употреблением спиртных напитков, что влияет на здоровье и качество жизни населения", - добавили в пресс-службе.
В июне глава Якутии Айсен Николаев сообщал РИА Новости, что в возглавляемой им республике запрет на продажу алкоголя на тот момент действовал в 204 селах, где проживает 12% населения региона.
Бокалы с шампанским на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Врач назвала новогоднее блюдо, замедляющее действие алкоголя
20 декабря, 04:29
 
Иркутская областьКиренский районСлюдянкаАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала