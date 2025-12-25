В Иркутской области появятся шесть трезвых сел

По информации пресс-службы, запрет розничной продажи алкоголем не распространяется на организации общественного питания. Уточняется, что ограничения вводят на основании обращений глав муниципальных образований. Жители сел и деревень, где введут запрет, большинством голосов поддержали такое решение.

"Введение запрета обусловлено необходимостью снижения потребления алкогольной продукции, так как в отдаленных от областного центра населенных пунктах, как правило, складывается более негативная тенденция с употреблением спиртных напитков, что влияет на здоровье и качество жизни населения", - добавили в пресс-службе.