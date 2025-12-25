В Иркутской области появятся шесть трезвых сел

ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Шесть "трезвых сел" появятся на севере Иркутской области - с 1 сентября 2026 года там введут полный запрет на торговлю алкоголем в розничных сетях, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным сайта правительства региона, служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области уведомила о принятии постановления, в соответствии с которым с 1 сентября 2026 года в Приангарье появятся "трезвые села".
"В перечень населенных пунктов, на территории которых вводится полный запрет розничной продажи алкогольной продукции, вошли село Тарасово и деревня Юхта Казачинско-Ленского района, село Банщиково и деревня Салтыкова Киренского района, поселок Слюдянка Мамско-Чуйского района, деревня Миллерова Нижнеудинского района", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, запрет розничной продажи алкоголем не распространяется на организации общественного питания. Уточняется, что ограничения вводят на основании обращений глав муниципальных образований. Жители сел и деревень, где введут запрет, большинством голосов поддержали такое решение.
"Введение запрета обусловлено необходимостью снижения потребления алкогольной продукции, так как в отдаленных от областного центра населенных пунктах, как правило, складывается более негативная тенденция с употреблением спиртных напитков, что влияет на здоровье и качество жизни населения", - добавили в пресс-службе.
В июне глава Якутии Айсен Николаев сообщал РИА Новости, что в возглавляемой им республике запрет на продажу алкоголя на тот момент действовал в 204 селах, где проживает 12% населения региона.
