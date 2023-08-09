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Биография Веры Васильевой

Биография Веры Васильевой - РИА Новости, 09.08.2023

Биография Веры Васильевой

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Вера Кузьминична Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:40

2023-08-09T10:40

2023-08-09T10:40

справки

москва

вера васильева

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Актриса театра и кино, народная артистка СССР Вера Кузьминична Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства; ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), курс Владимира Готовцева.С 1948 года Вера Васильева работала в труппе Театра сатиры.В театре она сыграла более 60 ролей. Среди них – Лиза в постановке "Лев Гурыч Синичкин" Алексея Бонди по Дмитрию Ленскому (1948), Ольга в "Свадьбе с приданым" Николая Дьяконова (1950), Ин-Ин в "Пролитой чаше" Ван Ши Фу (1952), Королева в "Волшебных кольцах Альманзора" Тамары Габбе (1959), Вышневская в "Доходном месте" Александра Островского (1967), графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше (1968), Агнесса Павловна в "Восемнадцатом верблюде" Самуила Алешина (1983), Анна Австрийская в "Молодости Людовика XIV" Александра Дюма (1992), Эстер в "Священные чудовища" Жана Кокто (1996), Домна Пантелеевна в"Талантах и поклонниках" Островского (2002), Камелия в "Реквиеме по Радамесу" Альдо Николаи (2012), Ирма Гарленд в постановке Андрея Житинкина "Роковое влечение" (2015). Вера Васильева также исполняла главные роли в спектаклях "Дженни Герхард" Брянского драматического театра (1953), "Вишневый сад" Тверского драматического театра (1984), "Без вины виноватые" Орловского драматического театра (1990), "Ассамблея" (1996) и "Блажь" (1997) московского Нового драматического театра, "Странная миссис Сэвидж" (2009) театра С.В. Образцова, "Однажды в Париже" (2012) в Театре "Модернъ" и др. В Государственном академическом Малом театре она играла главную роль в постановке "Пиковая дама". Всенародную известность артистке принес кинематограф. В кино она дебютировала еще студенткой в роли монтера в фильме Константина Юдина "Близнецы" (1945), а следующая роль Насти в музыкальной комедии Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской" (1948) сделала Васильеву знаменитостью. За эту работу актриса была удостоена Сталинской премии.Фильмография Веры Васильевой насчитывает более 40 картин. Среди фильмов с ее участием можно особо отметить популярную "Свадьбу с приданым" (1953), где партнером актрисы был Владимир Ушаков, который впоследствии стал ее мужем. Васильева играла в комедии "Звезда экрана" (1974), драме "Несовершеннолетние" (1976), музыкальной комедии Татьяны Лиозновой "Карнавал" (1981), мелодраме Виталия Мельникова "Выйти замуж за капитана" (1985), "Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя" (2002) и др.В последние годы актриса исполнила роли в таких работах, как "Все смешалось в доме…" (2006), "Сваха" (2007), "Верю" (2012), "Пока цветет папоротник" (2012), "Деревенщина" (2014), "Праздник непослушания" (2015).Вера Васильева озвучивала мультфильмы "Первая скрипка" (1958), "Умка ищет друга" (1970), "Волшебник Изумрудного города" (1974), "Два клена" (1977), Приключения Васи Куролесова" (1981), "Необыкновенное путешествие Серафимы" (2015) и др. Вера Васильева – народная артистка СССР (1986), лауреат Сталинской премии СССР (1948, 1951). Была награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета (1995), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000), III степени (2010) и II степени (2020), орденом Дружбы (2015). В 1996 году актриса была удостоена премии "Хрустальная Турандот" "за долголетнее и доблестное служение театру". В 2010 году Вера Васильева стала обладателем национальной премии "Золотая маска" в номинации "За честь и достоинство", в 2014 году – премии имени Андрея Миронова "Фигаро". Актриса была более 50 лет замужем за заслуженным артистом РСФСР Владимиром Ушаковым (1920-2011), который с 1952 года служил в Театре сатиры. 9 августа 2023 года стало известно, что Вера Васильева скончалась.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, вера васильева