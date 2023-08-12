https://ria.ru/20230812/vasileva-1889683112.html

В Москве началось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

В Москве началось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой - РИА Новости, 12.08.2023

В Москве началось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой началась в Театре сатиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T11:33

2023-08-12T11:33

2023-08-12T11:55

культура

москва

вера васильева

театр сатиры (москва)

театр

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой началась в Театре сатиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Васильева скончалась на 98-м году жизни. После прощания состоится отпевание в храме Христа Спасителя. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Заслуженный артист России Александр Олешко поделился воспоминаниями о Васильевой, назвав её символом жизни и красоты. "Я чувствую себя абсолютно счастливым человеком, потому что я был одарен её вниманием со студенческих лет - с 1998 года. Она мне первому дала интервью в глянцевый журнал и помогла найти себя и в таком жанре. Она была всегда приветливой, внимательной, терпеливой. Это тот случай, когда вы не найдете ни одного человека, который сказал бы, что Вера Кузьминична Васильева о ком-то сказала плохо", - отметил актёр. Также народный артист России Юрий Васильев вспомнил, какой была актриса. "Сегодня очень тяжелый день для нашего театра и, думаю, что для всего российского театрального искусства. Мы прощаемся с великой русской актрисой Верой Кузьминичной Васильевой. Ощущение такое, что из театра ушел свет, который согревал, ободрял, давал надежду. Потому что когда в театр приходила Вера Кузьминична Васильева, он наполнялся добром, лаской, улыбкой", - подчеркнул он. Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Васильевой. Глава государства отметил, что она была подлинно народной артисткой, а её уход - это невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого Васильева выходила более 75 лет. Соболезнования близким артистки также выразили премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".

https://ria.ru/20230809/vasileva-1888998858.html

https://ria.ru/20230809/vasileva-1889017562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, вера васильева, театр сатиры (москва), театр