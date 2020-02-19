Актриса Вера Васильева рассказала о 9 мая 1945 года в Москве

Встреча американских союзников на митинге в Москве на площади Маяковского 9 мая 1945. Архивное фото

Встреча американских союзников на митинге в Москве на площади Маяковского 9 мая 1945

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Актриса Московского театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева рассказала РИА Новости, как помогала фронту в годы Актриса Московского театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева рассказала РИА Новости, как помогала фронту в годы Великой Отечественной войны , работая на военном заводе, спасалась от бомбежек в метро и как незнакомые друг другу люди целовались и обнимались на улицах, узнав о победе.

"Когда началась война, мне было 16 лет, я еще училась. Жили мы в Москве на Чистых прудах. Война разбросала всю нашу семью: старшую сестру, у которой было медицинское образование, отправили в Киргизию в деревню, средняя работала в министерстве обороны и была эвакуирована в Куйбышев. Я помню, что, когда мы прощались, я очень плакала. Остались мы вдвоем с папой. Он работал на военном заводе, а я стала ученицей фрезеровщика и получала рабочую карточку, а вечером старалась продолжать учение, но это было очень трудно", - поделилась своими воспоминаниями Васильева.

Молодой девушке в военные годы пришлось трудиться не только на заводе, но и на сельхозработах.

"Мы таскали тачки с торфом – неимоверная тяжесть. Старалась я изо всех сил, так хотелось помочь нашим на фронте, помочь Родине", - сказала актриса.

Васильева вспомнила, как было страшно, когда бомбили Москву.

"Мы бежали на "Кировскую" (сейчас - "Чистые пруды"), станцию метро, а если вдруг она была закрыта – мчались к "Красным воротам". Я брала с собой какую-нибудь подстилочку, чтобы на ней переждать, а иногда даже переночевать. Было трудно, страшно, голодно, но все мы верили, что победим и мысли другой не допускали", - добавила она.

По ее словам, как только появились сообщения об освобождении первых городов – начали запускать салюты, а день победы стал самым счастливым днем.