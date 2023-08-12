https://ria.ru/20230812/vasileva-1889724008.html

В Москве похоронили Веру Васильеву

В Москве похоронили Веру Васильеву - РИА Новости, 12.08.2023

В Москве похоронили Веру Васильеву

Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T16:53

2023-08-12T16:53

2023-08-12T16:53

россия

москва

вера васильева

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et cetera

театр сатиры (москва)

культура

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Васильева скончалась на 98-м году жизни. Прощание с ней проходило в Театре Сатиры. Отпевание артистки состоялось в храме Христа Спасителя. С артисткой пришли проститься спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, президент Театра Сатиры и народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, заслуженные артисты России Александр Олешко, Максим Аверин и Евгений Писарев, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, а также родственники, друзья, коллеги и поклонники Васильевой. Венки на похороны актрисы прислали президент Российской Федерации Владимир Путин, Министерство культуры России, департамент культуры Москвы, телекомпания НТВ, коллектив Дома актёров, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и многие другие. Васильеву проводили в последний путь аплодисментами. Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Васильевой. Глава государства отметил, что она была подлинно народной артисткой, а её уход - это невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого Васильева выходила более 75 лет. Соболезнования близким артистки также выразили премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".

https://ria.ru/20230809/vasileva-1889017562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, вера васильева, владимир путин, михаил швыдкой, et cetera, театр сатиры (москва), культура