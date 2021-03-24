https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602587041.html

Актриса Вера Васильева привилась от коронавируса

Актриса Вера Васильева привилась от коронавируса

Народная артистка СССР, звезда Московского театра сатиры Вера Васильева рассказала РИА Новости, что в свои 95 лет сделала прививку от коронавируса и чувствует... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:08

2021-03-24T10:08

2021-03-24T10:46

театр

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распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

вера васильева

общество

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Народная артистка СССР, звезда Московского театра сатиры Вера Васильева рассказала РИА Новости, что в свои 95 лет сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо."Я сделала прививку "Спутник V", и прошло все благополучно, ничего не болело и температуры не было. Я чувствую себя хорошо. Советовать, конечно, я не могу – каждый принимает решение самостоятельно... Главное, чтобы мы, наконец, освободились от этого вируса", - сказала актриса.Вера Васильева — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени. Снималась в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым", "Карнавал" и многих других. С 1948 года служит в Московском академическом театре сатиры, в котором сыграла свыше 60 ролей.

https://ria.ru/20210323/putin-1602552749.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, театр сатиры (москва), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вера васильева, общество