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Актриса Вера Васильева привилась от коронавируса
Актриса Вера Васильева привилась от коронавируса
Народная артистка СССР, звезда Московского театра сатиры Вера Васильева рассказала РИА Новости, что в свои 95 лет сделала прививку от коронавируса и чувствует... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:08
2021-03-24T10:08
2021-03-24T10:46
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Народная артистка СССР, звезда Московского театра сатиры Вера Васильева рассказала РИА Новости, что в свои 95 лет сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо."Я сделала прививку "Спутник V", и прошло все благополучно, ничего не болело и температуры не было. Я чувствую себя хорошо. Советовать, конечно, я не могу – каждый принимает решение самостоятельно... Главное, чтобы мы, наконец, освободились от этого вируса", - сказала актриса.Вера Васильева — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени. Снималась в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым", "Карнавал" и многих других. С 1948 года служит в Московском академическом театре сатиры, в котором сыграла свыше 60 ролей.
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театр, новости культуры, театр сатиры (москва), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вера васильева, общество
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости.
Народная артистка СССР, звезда Московского театра сатиры Вера Васильева
рассказала РИА Новости, что в свои 95 лет сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.
"Я сделала прививку "Спутник V", и прошло все благополучно, ничего не болело и температуры не было. Я чувствую себя хорошо. Советовать, конечно, я не могу – каждый принимает решение самостоятельно... Главное, чтобы мы, наконец, освободились от этого вируса", - сказала актриса.
Вера Васильева — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени. Снималась в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым", "Карнавал" и многих других. С 1948 года служит в Московском академическом театре сатиры, в котором сыграла свыше 60 ролей.