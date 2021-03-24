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https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602587041.html
Актриса Вера Васильева привилась от коронавируса
Актриса Вера Васильева привилась от коронавируса
Народная артистка СССР, звезда Московского театра сатиры Вера Васильева рассказала РИА Новости, что в свои 95 лет сделала прививку от коронавируса и чувствует... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:08
2021-03-24T10:46
театр
новости культуры
театр сатиры (москва)
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вера васильева
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Народная артистка СССР, звезда Московского театра сатиры Вера Васильева рассказала РИА Новости, что в свои 95 лет сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо."Я сделала прививку "Спутник V", и прошло все благополучно, ничего не болело и температуры не было. Я чувствую себя хорошо. Советовать, конечно, я не могу – каждый принимает решение самостоятельно... Главное, чтобы мы, наконец, освободились от этого вируса", - сказала актриса.Вера Васильева — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени. Снималась в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым", "Карнавал" и многих других. С 1948 года служит в Московском академическом театре сатиры, в котором сыграла свыше 60 ролей.
https://ria.ru/20210323/putin-1602552749.html
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театр, новости культуры, театр сатиры (москва), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вера васильева, общество

Актриса Вера Васильева привилась от коронавируса

10:08 24.03.2021 (обновлено: 10:46 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Вера Васильева на XII церемонии вручения ежегодной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в театре им. Евгения Вахтангова.
Актриса Вера Васильева на XII церемонии вручения ежегодной премии зрительских симпатий Звезда Театрала в театре им. Евгения Вахтангова. - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Народная артистка СССР, звезда Московского театра сатиры Вера Васильева рассказала РИА Новости, что в свои 95 лет сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.
"Я сделала прививку "Спутник V", и прошло все благополучно, ничего не болело и температуры не было. Я чувствую себя хорошо. Советовать, конечно, я не могу – каждый принимает решение самостоятельно... Главное, чтобы мы, наконец, освободились от этого вируса", - сказала актриса.
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Путин привился от коронавируса
Вера Васильева — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени. Снималась в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым", "Карнавал" и многих других. С 1948 года служит в Московском академическом театре сатиры, в котором сыграла свыше 60 ролей.
 
Распространение коронавирусаТеатрНовости культурыТеатр сатиры (Москва)Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вера ВасильеваОбщество
 
 
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