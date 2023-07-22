https://ria.ru/20230722/gran-pri-1885707450.html

На Шукшинском кинофестивале победил фильм "Не хороните меня без Ивана"

На Шукшинском кинофестивале победил фильм "Не хороните меня без Ивана" - РИА Новости, 22.07.2023

На Шукшинском кинофестивале победил фильм "Не хороните меня без Ивана"

Фильм якутского режиссера "Не хороните меня без Ивана" завоевал гран-при прошедшего в Алтайском крае Шукшинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:21

2023-07-22T17:21

2023-07-22T17:22

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

вера васильева

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БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Фильм якутского режиссера "Не хороните меня без Ивана" завоевал гран-при прошедшего в Алтайском крае Шукшинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня, 22 июля, на горе Пикет в селе Сростки состоялось награждение победителей Шукшинского кинофестиваля. Участников заключительной программы Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" поприветствовал губернатор края Виктор Томенко. Жюри объявило лауреатов и обладателей Гран-при в трех конкурсных программах. В основной конкурсной программе полнометражных игровых фильмов Гран-при "За лучший фильм" XХV всероссийского Шукшинского кинофестиваля присужден фильму "Не хороните меня без Ивана". Председатель жюри Михаил Калинин вручил главную награду фестиваля – колыванскую вазу из ревневской яшмы - режиссеру фильма Любови Борисовой", - говорится в сообщении. Уточняется, что Борисова - якутский режиссёр. По решению жюри лучшей режиссерской работой признан фильм "Дневник поэта" режиссера Булата Юсупова. В номинации "Лучший сценарий" диплом присужден фильму "Туман", режиссер Наталья Гугуева. "Дипломом "За лучшее исполнение мужской роли" отмечен актер Никита Манец в фильме "У самого Белого моря", "За лучшее исполнение женской роли" - актриса Валерия Репина в фильме "Туман". В номинации "Лучшая операторская работа" дипломом награжден фильм "Далекие близкие", режиссер Иван Соснин, оператор Иван Соломатин", - отмечает пресс-служба. Дипломом "За лучшую продюсерскую работу" отмечен фильм "Микулай", а в номинации "За лучший дебют" - фильм "У самого Белого моря", режиссер Александр Зачиняев. Специальный приз губернатора Алтайского края XХV всероссийского Шукшинского кинофестиваля присужден фильму "Доктор", режиссер Артем Темников. "В конкурсной программе документального кино главный приз за лучшее документальное кино всероссийского Шукшинского кинофестиваля получил фильм "Оторванные", режиссёр Владимир Кривов. Специального диплома "За лучшее пластическое решение фильма" удостоен фильм "Святой архипелаг" (режиссёр Сергей Дебижев)", - говорится в сообщении. Диплом за "Лучший короткометражный фильм" присужден фильму "Замкнутый круг" режиссера Владимира Эйснера. Дипломом за "Лучший полнометражный фильм" награжден фильм "Между отчаянием и надеждой" режиссёра Анны Барсуковой. В конкурсной программе короткометражных фильмов главный приз за лучший игровой короткометражный фильм всероссийского Шукшинского кинофестиваля получил фильм "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама" режиссера Рауля Гейдарова. Дипломом за "Лучшую режиссерскую работу" награжден фильм "А" режиссера Татьяны Жуковой, за "Лучшую операторскую работу" - фильм "Ренессанс 20..г." (режиссер Сергей Батаев, оператор Иван Кочубей). Дипломом "За историческую правду" отмечен фильм "Лётчик" (режиссер Дмитрий Пасичнюк). Диплом "За яркое отражение темы семейных ценностей" вручен режиссеру фильма "Красный, желтый, зеленый" Вере Васильевой. Специальный приз "Ты счастлив, когда ты смел и прав" от Молодежного центра кинематографистов Алтая в конкурсе короткометражных фильмов присужден фильму "Прощания не будет" режиссера Веры Водынски.

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алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алтайский край, виктор томенко, вера васильева