Рейтинг@Mail.ru
Умерла ветеран Великой Отечественной войны Вера Васильева - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/veteran-2067883699.html
Умерла ветеран Великой Отечественной войны Вера Васильева
Умерла ветеран Великой Отечественной войны Вера Васильева - РИА Новости, 14.01.2026
Умерла ветеран Великой Отечественной войны Вера Васильева
Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Новгородского округа Новгородской области Вера Васильева скончалась на 103-м году жизни, сообщил глава... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:53:00+03:00
2026-01-14T17:53:00+03:00
новгородская область
псков
республика карелия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067882051_0:90:1281:810_1920x0_80_0_0_821b62f0ccd14b6d99475ea738835a45.jpg
новгородская область
псков
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067882051_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_592fd5cf592c9d34b3fedea3d9646b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, псков, республика карелия, общество
Новгородская область, Псков, Республика Карелия, Общество
Умерла ветеран Великой Отечественной войны Вера Васильева

Ветеран ВОВ Васильева умерла на 103-м году жизни

© Фото : Александр Дементьев/ВКонтактеВетеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Новгородского округа Новгородской области Вера Васильева
Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Новгородского округа Новгородской области Вера Васильева - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Александр Дементьев/ВКонтакте
Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Новгородского округа Новгородской области Вера Васильева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Новгородского округа Новгородской области Вера Васильева скончалась на 103-м году жизни, сообщил глава округа Александр Дементьев.
"С огромным прискорбием сообщаю, что сегодня, 14 января 2026 года, скончалась ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Новгородского муниципального округа Вера Михайловна Васильева. Светлая память и вечная слава герою! Выражаю соболезнования родным и близким", - написал Дементьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Васильева родилась 25 сентября 1923 года. В ноябре 1943 года ушла в партизаны, затем была зачислена добровольцем Волховского фронта. Освобождала Псков, Пушкинские горы, Дно. В составе Ленинградского фронта сражалась в Карелии, Финляндии. Часть, в которой служила Вера Михайловна, освобождала Польшу, Восточную Пруссию. А в Германию она вошла в составе 3-го Прибалтийского фронта и дошла до Берлина.
 
Новгородская областьПсковРеспублика КарелияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала