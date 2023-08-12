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В храме Христа Спасителя началось отпевание Веры Васильевой - РИА Новости, 12.08.2023
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Культура
 
14:39 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/vasileva-1889704648.html
В храме Христа Спасителя началось отпевание Веры Васильевой
В храме Христа Спасителя началось отпевание Веры Васильевой - РИА Новости, 12.08.2023
В храме Христа Спасителя началось отпевание Веры Васильевой
Отпевание Народной артистки СССР Веры Васильевой началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T14:39
2023-08-12T14:39
культура
вера васильева
москва
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отпевание Народной артистки СССР Веры Васильевой началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Васильева скончалась на 98-м году жизни. После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Васильевой. Глава государства отметил, что она была подлинно народной артисткой, а её уход - это невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого Васильева выходила более 75 лет. Соболезнования близким артистки также выразили премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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вера васильева, москва
Культура, Вера Васильева, Москва
В храме Христа Спасителя началось отпевание Веры Васильевой

В Москве в храме Христа Спасителя началось отпевание Веры Васильевой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве
Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отпевание Народной артистки СССР Веры Васильевой началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Васильева скончалась на 98-м году жизни. После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Васильевой. Глава государства отметил, что она была подлинно народной артисткой, а её уход - это невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого Васильева выходила более 75 лет.
Соболезнования близким артистки также выразили премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.
Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
Актриса Вера Васильева - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Биография Веры Васильевой
9 августа, 10:40
 
КультураВера ВасильеваМосква
 
 
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