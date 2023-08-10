https://ria.ru/20230810/vasileva-1889387787.html
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в субботу
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в субботу - РИА Новости, 10.08.2023
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в субботу
Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:36
2023-08-10T21:36
2023-08-10T21:39
культура
вера васильева
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры.Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса, а отпевание, по данным театра, пройдет в храме Христа Спасителя."Вера Кузьминична будет похоронена на Новодевичьем кладбище", - сказала собеседница агентства.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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вера васильева, москва
Культура, Вера Васильева, Москва
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в субботу
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры.
Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса, а отпевание, по данным театра, пройдет в храме Христа Спасителя.
«
"Вера Кузьминична будет похоронена на Новодевичьем кладбище", - сказала собеседница агентства.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.
Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
Биография Веры Васильевой