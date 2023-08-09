https://ria.ru/20230809/vasileva-1888987846.html
Умерла актриса Вера Васильева
Умерла актриса Вера Васильева - РИА Новости, 09.08.2023
Умерла актриса Вера Васильева
Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре Сатиры. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:34
2023-08-09T09:34
2023-08-09T15:11
вера васильева
культура
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре Сатиры."Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", — говорится на официальном сайте театра.О дате прощания с артисткой в театре обещали сообщить позже.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. Тогда же поступила в труппу Московского академического Театра сатиры, в котором служила всю жизнь.На этой сцене она сыграла более 60 ролей. Одной из самых известных стала роль графини Альмавивы в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро".Всенародную известность артистке принес кинематограф. В 1945 году, еще студенткой, она дебютировала в эпизодической роли в картине "Близнецы". Всего на ее счету более 40 фильмов, в том числе "Свадьба с приданым", "Сказание о земле сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие.Кроме того, актриса озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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вера васильева
Умерла актриса Вера Васильева
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре Сатиры
.
"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", — говорится на официальном сайте театра.
О дате прощания с артисткой в театре обещали сообщить позже.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. Тогда же поступила в труппу Московского академического Театра сатиры, в котором служила всю жизнь.
На этой сцене она сыграла более 60 ролей. Одной из самых известных стала роль графини Альмавивы в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро".
Всенародную известность артистке принес кинематограф. В 1945 году, еще студенткой, она дебютировала в эпизодической роли в картине "Близнецы". Всего на ее счету более 40 фильмов, в том числе "Свадьба с приданым", "Сказание о земле сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие.
Кроме того, актриса озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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