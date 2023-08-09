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Умерла актриса Вера Васильева - РИА Новости, 09.08.2023
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Культура
 
09:34 09.08.2023 (обновлено: 15:11 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vasileva-1888987846.html
Умерла актриса Вера Васильева
Умерла актриса Вера Васильева - РИА Новости, 09.08.2023
Умерла актриса Вера Васильева
Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре Сатиры. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:34
2023-08-09T15:11
вера васильева
культура
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре Сатиры."Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", — говорится на официальном сайте театра.О дате прощания с артисткой в театре обещали сообщить позже.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. Тогда же поступила в труппу Московского академического Театра сатиры, в котором служила всю жизнь.На этой сцене она сыграла более 60 ролей. Одной из самых известных стала роль графини Альмавивы в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро".Всенародную известность артистке принес кинематограф. В 1945 году, еще студенткой, она дебютировала в эпизодической роли в картине "Близнецы". Всего на ее счету более 40 фильмов, в том числе "Свадьба с приданым", "Сказание о земле сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие.Кроме того, актриса озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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вера васильева
Вера Васильева, Культура
Умерла актриса Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАктриса Вера Васильева
Актриса Вера Васильева - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Актриса Вера Васильева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре Сатиры.
"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", — говорится на официальном сайте театра.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Московский академический Театр сатиры
Сцена из спектакля Безумный день, или женитьба Фигаро. Московский академический театр Сатиры - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Сцена из спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Московский академический Театр сатиры
О дате прощания с артисткой в театре обещали сообщить позже.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. Тогда же поступила в труппу Московского академического Театра сатиры, в котором служила всю жизнь.
На этой сцене она сыграла более 60 ролей. Одной из самых известных стала роль графини Альмавивы в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Сказание о земле Сибирской"
Кадр из кинофильма Сказание о земле Сибирской - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из кинофильма "Сказание о земле Сибирской"
Всенародную известность артистке принес кинематограф. В 1945 году, еще студенткой, она дебютировала в эпизодической роли в картине "Близнецы". Всего на ее счету более 40 фильмов, в том числе "Свадьба с приданым", "Сказание о земле сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие.
Кроме того, актриса озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
Сбор труппы Московского академического театра сатиры - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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