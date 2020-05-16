Что смотреть онлайн 16 и 17 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Первые выходные после майских праздников кажутся короткими, зато будут насыщенными: особенно эта суббота, на которую приходится Ночь музеев. В воскресенье продолжится VK Fest, а Гоголь-центр покажет спектакль Кирилла Серебренникова “Обыкновенная история”. Гид по лучшим российским и мировым культурным событиям в Сети — в подборке РИА Новости.