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Культура
2020-05-16T00:28
https://ria.ru/20200516/1571524964.html
Что смотреть онлайн 16 и 17 мая. Расписание трансляций
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112221/39/1122213935_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e2e07f6d5cdb420a4bf5a7c7ec9d5400.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 16 и 17 мая. Расписание трансляций

00:00 16.05.2020 (обновлено: 00:28 16.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Первые выходные после майских праздников кажутся короткими, зато будут насыщенными: особенно эта суббота, на которую приходится Ночь музеев. В воскресенье продолжится VK Fest, а Гоголь-центр покажет спектакль Кирилла Серебренникова “Обыкновенная история”. Гид по лучшим российским и мировым культурным событиям в Сети — в подборке РИА Новости.

Афиша на 16 мая

Главное событие этого дня — ежегодная всероссийская акция “Ночь музеев”. В программе — обширный список прямых трансляций экскурсий, онлайн-выставок, лекций и мастер-классов. Свою программу подготовил каждый музей, причем некоторые начинают с утра пораньше.

Утро

С 2:30 (16 мая) до 1:30 (17 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна “Лючия ди Ламмермур” — историческая запись 1982 года. Джоан Сазерленд исполняла на сцене Мет эту партию более двадцати лет, роль принесла ей всемирную славу.
В 11:00 Большой театр кукол в Санкт-Петербурге начинает отмечать онлайн свой 89-й день рождения. Марафон стартует со спектакля для самых маленьких "Золотая яблонька, винный колодец" вильнюсского театра "Леле". А завершит программу вечерний концерт Матиа Сольце, который начинается в 20.00.
В 11:00 Владимирский областной театр кукол представляет сказку “Солнечный лучик”.
В 12:00 в Яндекс Эфире планируют трансляцию спектакля “Маугли”. Дважды номинированная на "Золотую маску" постановка режиссера Терезы Дуровой.
В 12:00 в Политехе стартует акция "Ночь (не) в музее". В прямом эфире в социальных сетях можно совершить виртуальное путешествие по российским и европейским культурным институциям. Специальными гостями станут Музей науки в Лондоне, Автомобильный музей Турина и Рижский Мотор-музей.

День

В 13:00 в Венской опере можно подключиться к показу спектакля “Точечка и Антон” композитора Айвана Эрода для подростков по мотивам популярного детского романа Эриха Кестнера.
В 14:00 Малый театр представляет запись сказки “Снежная королева”. В ролях: Владимир Носик, Сергей Потапов, Алина Кириллина и другие.
В 16:00 в Театре Сац можно посмотреть оперетту "Белоснежка". Музыка Эдуарда Колмановского, режиссер — Валерий Меркулов.
В 16:00 в Музее Москвы стартует театральный фестиваль "Город в окне", в прямом эфире объединяющий фрагменты из спектаклей и литературные чтения. А в 19:00 можно переключиться на марафон видеоисторий "Ночь музейных путешествий": 22 музея со всего мира, от Америки до Австралии и от Москвы до Владивостока представляют короткие видео со своими знаковыми экспонатами.
Фонтан в переходе между станциями Римская и Площадь Ильича Московского метрополитена
Вчера, 12:41Культура
Дворцы, сады и фонтаны московского метро. 85 лет под землей
В 16:00 в Электротеатре Станиславский в “Кинотеатре Бориса Юхананова” начинается показ фильма "Сад. Пятая Регенерация". Проект, в котором актеры с синдромом Дауна становятся "садовыми существами" и принимают участие в создании спектакля.
В 17:00 Пермский Театр-Театр предлагает подключиться к пушкинской “Сказке о царе Салтане”. Спектакль удостоен четырех дипломов Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин”. Режиссер-постановщик – Ирина Ткаченко.
В 17:00 Пермский театр оперы и балета представляет “Малахитовую шкатулку”. Хормейстер-постановщик и композитор — Дмитрий Батин, режиссер Ольга Эннс, дирижирует Дамир Максутов.
В 17:00 в прямом эфире стартует концерт “русского Джастина Бибера” — Егора Крида.
В 17:00 театр “Балтийский дом” приглашает на показ спектакля “Что хочет женщина” алматинского Государственного академического театра драмы имени Лермонтова.
В 17:00 Сатирикон представляет постановку "Великолепный рогоносец", поставленную Петром Фоменко в 1994 году и удостоенную "Золотой Маски" за лучшую режиссуру. В ролях: Константин Райкин, Наталия Вдовина, Федор Добронравов, Сергей Дорогов, Александр Корженков.
В 17:30 Гамбургский балет представляет спектакль Джона Ноймайера "Иллюзии – как Лебединое озеро", мировая премьера которого прошла в 1976 году.
В 18:00 в Театре Пушкина начнется трансляция спектакля "Человек, зверь и добродетель". Режиссер Михаил Бычков, по пьесе классика мировой литературы Луиджи Пиранделло об одной неверной жене. В главных ролях: Валерий Гаркалин, Борис Дьяченко, Мария Голубкина.

Вечер

В 19:00 московский ТЮЗ предлагает посмотреть спектакль Камы Гинкаса "100 вопросов к взрослому".
В 19:00 МХТ им Чехова запланировал трансляцию музыкальной детской постановки “Конек-Горбунок”, премьера которой состоялась в 2008 году. В ролях — Ирина Пегова, Светлана Колпакова и другие.
В 19:00 в санкт-петербургском театре “Мастерская” стартует трансляция капустника Free Man Fest.
В 19:00 ТЮЗ Брянцева приготовил для зрителей показ постановки “Носороги” по пьесе Эжена Ионеско. Режиссеры — Николай Рощин и Андрей Калинин, премьера состоялась в 2016 году.
В 19:00 в рамках цифрового проекта "Сто способов прожить минуту" Пушкинский музей начинает трансляцию видеоработы Дмитрия Крымова “Тайная вечеря”. Она была показана в Венеции во время 58-ой Венецианской биеннале современного искусства. В основу произведения легла фреска мастера итальянского Ренессанса Тинторетто. Показ откроет вступительное слово искусствоведа Виктории Марковой.
© Пресс-служба ГМИИ имени ПушкинаКадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина "В конце пребывает начало", процесс съемок, 2018
Кадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина В конце пребывает начало, процесс съемок, 2018
© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
Кадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина "В конце пребывает начало", процесс съемок, 2018
В 19:00 проект “Большие гастроли” предлагает подключиться к трансляции спектакля "Полет. Бильчирская история" Бурятского государственного академического театра драмы Намсараева.
В 19:00 в РАМТе можно посмотреть архивную “Участь Электры” в постановке Алексея Бородина по трилогии Юджина О'Нила. Премьера состоялась в октябре 2012 года, последний спектакль был сыгран в марте 2018 года.
В 19:30 в прямом эфире Центр Вознесенского покажет зум-пьесу "Карантин, или Крах всего святого", основанный на "изоляционистских" стихах Дмитрия Пригова, постановка Николая Бермана.
В 20:00 в МДТ — Театре Европы представят третью и четвертую часть фильма Анатолия Смелянского “Автор театра. Лев Додин”.
В 20:00 Парк “Зарядье” приглашает на премьеру спектакля-экскурсии "Ночь на выставке" в Подземном музее. Главные герои — актриса Мастерской Дмитрия Брусникина Эва Мильграм и работы современных художников: живопись, видеоарт, документации перформансов.
В 21:00 в Венской опере стартует “Дон Паскуале”. Эталон итальянской комедии дель арте Гаэтано Доницетти, в постановке Ирины Брук.
Премьера оперы Гаэтано Доницетти Дон Паскуале в Вене
27 апреля 2015, 05:45Культура
Искрометного "Дона Паскуале" Доницетти поставили в Венской опереПремьера комедии "Дон Паскуале", считающейся последней классической оперой-буффа, состоялась менее чем через месяц после предыдущей премьеры - трагической и кровавой "Электры" Рихарда Штрауса.
В 21:00 московский Музей AZ устраивает вечеринку в честь "Ночи музеев". За пультом — Виталий Козак и музыка 50-80 х годов.
В 21:30 Комеди Франсез планируют показать Маскарад” Анатолия Васильева, запись 1993 года.
В 22:00 Пушкинский музей предлагает совершить виртуальный побег из изоляции. Художник Дмитрий Гутов попадет в ночной музей и пройдет по знаковым точкам основной экспозиции Главного здания. Режиссер проекта - Андрей Сильвестров.

Афиша на 17 мая

Утро

С 2:30 (17 мая) до 1:30 (18 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись “Риголетто”. Этой постановкой в 2013 году на сцене знаменитого театра дебютировал успешный бродвейский режиссер Майкл Майер. В ролях: Диана Дамрау, Желько Лучич, Оксана Волкова, Штефан Коцан.
В 11:00 Владимирский областной театр кукол ждет зрителей на трансляцию “Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду” по мотивам сказки Лилиан Муур в постановке Нины Тумановой.
В 11:00 Няганский ТЮЗ представляет спектакль "Емелино счастье", режиссер Андрей Няньчук.

День

В 17:00 Пермский театр-театр предлагает подключиться к постановке “Спящая царевна”. Рождественская история по мотивам сказки Василия Жуковского, полная неожиданных путешествий в загадочный потусторонний мир.
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета начинается концертное исполнение "Свадьбы" сербского композитора Ане Соколович. Дирижер Ольга Власова. Оперу a cappella исполняют шесть солисток. Фабула повторяет сербский обряд приготовления невесты к свадьбе в кругу близких женщин.

Вечер

В 19:00 можно посмотреть запись Шестой симфонии Густава Малера в исполнении оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
Теодор Курентзис
15 ноября 2019, 18:22Культура
Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna получили премию Edison Klassiek
В 19:00 в театре Вахтангова начнется "Дон Жуан и Сганарель" по пьесе Мольера в постановке Владимира Мирзоева. В главных ролях Максим Суханов и Евгений Стычкин.
В 19:00 МХТ им Чехова запланировал трансляцию постановки “Последние” по пьесе Максима Горького в постановке Олега Ефремова.
В 19:00 в Театре сатиры можно посмотреть спектакль “Таланты и поклонники” по одноименной пьесе Александра Островского. Режиссер-постановщик Борис Морозов, в ролях Любовь Козий, Вера Васильева, Олег Вавилов и другие.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Трагик Ераст Громилов (заслуженный артист России Андрей Зенин, слева), купчик Вася (заслуженный артист России Сергей Чурбаков, справа) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева, в центре). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.

Спектакль Таланты и поклонники в Московском академическом театре сатиры
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Трагик Ераст Громилов (заслуженный артист России Андрей Зенин, слева), купчик Вася (заслуженный артист России Сергей Чурбаков, справа) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева, в центре). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПомощник режиссера Мартын Прокофьич Нароков (народный артист России Михаил Державин) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.
Помощник режиссера Мартын Прокофьич Нароков (народный артист России Михаил Державин) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева). Спектакль Таланты и поклонники
2 из 3
Помощник режиссера Мартын Прокофьич Нароков (народный артист России Михаил Державин) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Актриса Нина Васильевна Смельская (заслуженная артистка России Алена Яковлева). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.

Спектакль Таланты и поклонники в Московском академическом театре сатиры
3 из 3

Актриса Нина Васильевна Смельская (заслуженная артистка России Алена Яковлева). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Трагик Ераст Громилов (заслуженный артист России Андрей Зенин, слева), купчик Вася (заслуженный артист России Сергей Чурбаков, справа) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева, в центре). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 3
Помощник режиссера Мартын Прокофьич Нароков (народный артист России Михаил Державин) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 3

Актриса Нина Васильевна Смельская (заслуженная артистка России Алена Яковлева). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В 19:00 ТЮЗ Брянцева приглашает на спектакль "Зима, когда я вырос" по повести Петера ван Гестела в постановке Артема Устинова.
В 19:00 в московском ТЮЗе представят документальный фильм о театре "Московский стиль".
В 19:00 в проекте “Большие гастроли” показывают "Миры в столкновении" Государственного Молодежного театра Узбекистана по пьесе Идо Нетаньяху в постановке Наби Абдурахманова .
В 19:00 в Венской опере можно увидеть вагнеровского “Зигфрида”. Постановка Свена-Эрика Бехтольфа.
В 19:30 в берлинском театре Шаубюне начинается "Время и комната" Бохо Штрауса в постановке Люка Бонди.
В 20:00 стартует живой концерт минской группы "Союз".
В 20:00 “Гоголь-центр” покажет спектакль Кирилла Серебренникова “Обыкновенная история” по одноименному роману Ивана Гончарова. Хотя действие перенесено в современную Москву, конфликт романтика и прагматика остался прежним. В антракте вас ждет #Проспект с авторами и актерами спектакля, а после показа - большое интервью, которое Серебренников взял у Олега Табакова перед выходом спектакля.
В 20:00 артисты МДТ - Театра Европы читают свои любимые стихи Александра Пушкина в проекте “Душа в заветной лире”.
В 20:00 гамбургский театр Талия предлагает подключиться к спектаклю "Смерть Дантона" Георга Бюхнера в постановке Йетте Штекель.
В 21:30 в Комеди Франсез планируют показать "Самодуры" Карло Гольдони, режиссер Жан-Луи Бенуа (2015).
В 22:00 каждый вечер до 21 мая продолжается VK Fest: расписание выступлений более 50 исполнителей доступно по ссылке.
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
13 мая, 08:00Культура
Киберспектакли, Zoom-пьесы, веб-постановки: как театр переходит в онлайн
200000
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