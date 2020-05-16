Что смотреть онлайн 16 и 17 мая. Расписание трансляций

Афиша на 16 мая
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Афиша на 17 мая
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Трагик Ераст Громилов (заслуженный артист России Андрей Зенин, слева), купчик Вася (заслуженный артист России Сергей Чурбаков, справа) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева, в центре). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.
Трагик Ераст Громилов (заслуженный артист России Андрей Зенин, слева), купчик Вася (заслуженный артист России Сергей Чурбаков, справа) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева, в центре). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.
Актриса Нина Васильевна Смельская (заслуженная артистка России Алена Яковлева). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.
Актриса Нина Васильевна Смельская (заслуженная артистка России Алена Яковлева). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.
Трагик Ераст Громилов (заслуженный артист России Андрей Зенин, слева), купчик Вася (заслуженный артист России Сергей Чурбаков, справа) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева, в центре). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.
Актриса Нина Васильевна Смельская (заслуженная артистка России Алена Яковлева). Спектакль "Таланты и поклонники" в Московском академическом театре сатиры.