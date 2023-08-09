Истинная дама: какой запомнится Вера Васильева
Народная артистка СССР, актриса Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСбор труппы Московского академического театра сатиры
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Вера Васильева умерла на 98-м году. Она была настоящим символом Театра сатиры, фактически его музой и хранительницей традиций. Ее красота и обаяние восхищали зрителей на протяжении всей карьеры, а творческий путь Веры Кузьминичны, собственно, ей стопроцентно соответствовал. Он был прекрасен, достоин и, по сути, безупречен. Как и она сама.
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Из завода на экран: как Вера Васильева стала актрисой
Коренная москвичка, она родилась в простой семье, не принадлежала ни к какой творческой богеме. Во время войны работала на заводе, помогала фронту. Однако именно тогда, в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной, она поступила в театральное училище. Помимо сцены, она мечтала о кино, которое даже в годы ВОВ продолжало развиваться. И первую свою (эпизодическую) роль сыграла в комедии "Близнецы", будучи еще студенткой.
Но истинная слава пришла к Васильевой после фильма Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской". Юная актриса полюбилась зрителям, а фильм стал одним из лидеров советского кинопроката. Артистка оказалась удостоена Сталинской премии первой степени — высочайшей награды того времени.
Но истинная слава пришла к Васильевой после фильма Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской". Юная актриса полюбилась зрителям, а фильм стал одним из лидеров советского кинопроката. Артистка оказалась удостоена Сталинской премии первой степени — высочайшей награды того времени.
Кадр из фильма "Сказание о земле Сибирской"
Крутой нрав: какой была актриса Васильева
Уже на съемках Васильева проявила свой крутой нрав и строгий характер, порой не боясь спорить с самим всесильным Иваном Пырьевым, о бескомпромиссности и жесткости которого ходили легенды. Но юной актрисе авторитет режиссера был не указ, если она была уверена в своей правоте, то могла ввернуть строгое словцо и самому мэтру.
Поговаривали, что один раз он так вспылил, что даже пригрозил Васильевой, что после "такого" ей навсегда будет закрыта дорога в кино, но девушка и бровью не повела.
Кадр из кинофильма "Чук и Гек"
Эта строгость и уверенность в себе была неотъемлемой частью ее характера: все знали, что спорить с ней бесполезно, но при этом Васильева всегда была открыта к работе с новыми режиссерами, к неожиданным ролям и новым вызовам. И все это она в полной мере нашла на сцене Театра сатиры, примой которого была на протяжении многих десятилетий.
Родной и свой: работы Васильевой в Театре сатиры
В родном для себя театре, где она служила с 1948 года, Васильева сыграла свыше 60 ролей. И каких! От Эллочки Щукиной в "12 стульях" до легендарной графини Альмавива в "Женитьбе Фигаро", роли, которую Васильева считала одной из своих лучших работ. Да и спектакль, в котором на одной сцене с ней блистали Андрей Миронов и Александр Ширвиндт, был обожаем театральной публикой, а когда его телеверсия идет на экранах — и сегодняшний зритель пребывает в восхищении.
Народная артистка СССР Вера Васильева
Она всегда с радостью выходила на сцену в больших актерских ревю Театра сатиры, как, например, в "Андрюше", спектакле-воспоминании и посвящении Андрею Миронову, где его партнеры по сцене вспоминали совместные спектакли и словно возвращали нас в те времена, когда Миронов был жив. Так было и в "Орнифле", где ее Графиня — словно продолжатель роли из "Фигаро", своеобразная автопародия на свою главную сценическую роль.
Спектакль о ней: сама написала свою роль
Но настоящей сенсацией последних лет стал спектакль "Вера", который сама Васильева фактически придумала и собрала из собственных воспоминаний. Удивительная "машина времени", возникающая в этом спектакле, словно проносила актрису через года: то возвращая в собственную юность, то представляя сегодняшний день. И в центре этого круговорота времен, событий, лиц, воспоминаний и ролей была именно она — Вера Васильева, прекрасная, яркая, жизнелюбивая.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктриса Вера Васильева на церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем в Театре имени Евгения Вахтангова
Актриса Вера Васильева на церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем в Театре имени Евгения Вахтангова
Она репетировала "Веру" постоянно, что-то достраивая и додумывая в этом спектакле. Александр Ширвиндт вспоминал, как Васильева приехала на репетицию в театр в самый разгар коронавирусного карантина. И ровно в этот же день в театр пришла проверка — выяснить, не вышли ли на работу те артисты, чей возраст превышает 65 лет.
Ширвиндт осторожно поинтересовался у чиновников: "А что делать с актрисой, которой 95 лет?". "А что она делает?" — удивились проверяющие. "Видите — репетирует," — ответил Ширвиндт.
Актриса Вера Васильева
Чиновники даже позвонили начальству — и Васильевой было дано официальное разрешение выходить на репетиции, несмотря на карантин.
И в этой истории — вся она, неутомимая труженица, невероятная личность, прекрасная женщина, сохранявшая обаяние и фантастическую красоту на всем своем творческом пути. Муза, хранительница традиций, истинная прекрасная дама. Такой она навсегда и останется в наших сердцах.