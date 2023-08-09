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Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 09.08.2023

Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Народная артистка СССР Вера Васильева, предположительно, будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:21

2023-08-09T16:21

2023-08-09T16:24

вера васильева

театр сатиры (москва)

культура

москва

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Народная артистка СССР Вера Васильева, предположительно, будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры.Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса, а отпевание, по данным театра, пройдет в храме Христа Спасителя."Вера Кузьминична будет похоронена, предположительно, на Новодевичьем кладбище", - сказал представитель пресс-службы.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".

https://ria.ru/20230809/vasileva-1889081990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вера васильева, театр сатиры (москва), культура, москва