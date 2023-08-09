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Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 09.08.2023
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16:21 09.08.2023 (обновлено: 16:24 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/pokhorony-1889115296.html
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 09.08.2023
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище
Народная артистка СССР Вера Васильева, предположительно, будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:21
2023-08-09T16:24
вера васильева
театр сатиры (москва)
культура
москва
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Народная артистка СССР Вера Васильева, предположительно, будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры.Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса, а отпевание, по данным театра, пройдет в храме Христа Спасителя."Вера Кузьминична будет похоронена, предположительно, на Новодевичьем кладбище", - сказал представитель пресс-службы.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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вера васильева, театр сатиры (москва), культура, москва
Вера Васильева, Театр сатиры (Москва), Культура, Москва
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Актрису Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСбор труппы Московского академического театра сатиры
Сбор труппы Московского академического театра сатиры - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сбор труппы Московского академического театра сатиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Народная артистка СССР Вера Васильева, предположительно, будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры.
Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса, а отпевание, по данным театра, пройдет в храме Христа Спасителя.
"Вера Кузьминична будет похоронена, предположительно, на Новодевичьем кладбище", - сказал представитель пресс-службы.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.
Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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