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Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 09.08.2023
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище
Народная артистка СССР Вера Васильева, предположительно, будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:21
2023-08-09T16:21
2023-08-09T16:24
вера васильева
театр сатиры (москва)
культура
москва
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Народная артистка СССР Вера Васильева, предположительно, будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры.Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса, а отпевание, по данным театра, пройдет в храме Христа Спасителя."Вера Кузьминична будет похоронена, предположительно, на Новодевичьем кладбище", - сказал представитель пресс-службы.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
https://ria.ru/20230809/vasileva-1889081990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вера васильева, театр сатиры (москва), культура, москва
Вера Васильева, Театр сатиры (Москва), Культура, Москва
Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище
Актрису Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Народная артистка СССР Вера Васильева, предположительно, будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Сатиры.
Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса, а отпевание, по данным театра, пройдет в храме Христа Спасителя.
"Вера Кузьминична будет похоронена, предположительно, на Новодевичьем кладбище", - сказал представитель пресс-службы.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве
. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.
Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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