https://ria.ru/20230809/vasileva-1889114930.html
Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя
Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 09.08.2023
Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя
Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в субботу в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:21
2023-08-09T16:21
2023-08-09T16:21
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в субботу в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Ранее в театре сообщили, что прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса. "Прощание с Верой Кузьминичной в ее родном Театре Сатиры пройдет в субботу и начнется в 11 часов утра. В 14.30 состоится отпевание в храме Христа Спасителя", - сказал представитель пресс-службы. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
https://ria.ru/20230809/vasileva-1888998858.html
https://ria.ru/20230809/vasileva-1889017562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, вера васильева, театр сатиры (москва), москва, театр, религия
Культура, Новости культуры, Вера Васильева, Театр сатиры (Москва), Москва, Театр, Религия
Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя
Отпевание народной артистки СССР Васильевой пройдет в субботу в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в субботу в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Ранее в театре сообщили, что прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса.
Биография Веры Васильевой
«
"Прощание с Верой Кузьминичной в ее родном Театре Сатиры пройдет в субботу и начнется в 11 часов утра. В 14.30 состоится отпевание в храме Христа Спасителя", - сказал представитель пресс-службы.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.
Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
Истинная дама: какой запомнится Вера Васильева