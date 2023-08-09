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Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 09.08.2023
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Культура
 
16:21 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/vasileva-1889114930.html
Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя
Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 09.08.2023
Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя
Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в субботу в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:21
2023-08-09T16:21
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вера васильева
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в субботу в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Ранее в театре сообщили, что прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса. "Прощание с Верой Кузьминичной в ее родном Театре Сатиры пройдет в субботу и начнется в 11 часов утра. В 14.30 состоится отпевание в храме Христа Спасителя", - сказал представитель пресс-службы. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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новости культуры, вера васильева, театр сатиры (москва), москва, театр, религия
Культура, Новости культуры, Вера Васильева, Театр сатиры (Москва), Москва, Театр, Религия
Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя

Отпевание народной артистки СССР Васильевой пройдет в субботу в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Вера Васильева
Народная артистка СССР Вера Васильева - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Народная артистка СССР Вера Васильева. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в субботу в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Ранее в театре сообщили, что прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса.
Актриса Вера Васильева - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Биография Веры Васильевой
Вчера, 10:40
«
"Прощание с Верой Кузьминичной в ее родном Театре Сатиры пройдет в субботу и начнется в 11 часов утра. В 14.30 состоится отпевание в храме Христа Спасителя", - сказал представитель пресс-службы.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.
Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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