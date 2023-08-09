https://ria.ru/20230809/vasileva-1889114930.html

Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя

Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 09.08.2023

Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя

Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в субботу в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:21

2023-08-09T16:21

2023-08-09T16:21

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в субботу в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни. Ранее в театре сообщили, что прощание состоится в субботу в Театре Сатиры, где служила актриса. "Прощание с Верой Кузьминичной в ее родном Театре Сатиры пройдет в субботу и начнется в 11 часов утра. В 14.30 состоится отпевание в храме Христа Спасителя", - сказал представитель пресс-службы. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".

https://ria.ru/20230809/vasileva-1888998858.html

https://ria.ru/20230809/vasileva-1889017562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, вера васильева, театр сатиры (москва), москва, театр, религия