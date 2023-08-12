https://ria.ru/20230812/vasileva-1889699085.html

В Театре сатиры простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой

В Театре сатиры простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой - РИА Новости, 12.08.2023

В Театре сатиры простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой завершилась в Театре сатиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:40

2023-08-12T13:40

2023-08-12T14:49

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой завершилась в Театре сатиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Васильева скончалась на 98-м году жизни. После прощания состоится отпевание в храме Христа Спасителя. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Заслуженный артист РФ, худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев отметил, что вместе с Васильевой прощается со своей театральной юностью. "Мне сейчас вспоминается мое детство, моя театральная юность — и "Ревизор", и "Женитьба Фигаро". Сегодня я прощаюсь со своей театральной юностью и со своим первым театральным чтением. Тот свет и та радость, которые подарило живое и настоящее общение с Верой Кузьминичной. В 90 она приходила на мои спектакли. Это было для меня совершенно невероятно. К сожалению, мы больше с ней не увидимся", — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Васильевой. Глава государства отметил, что она была подлинно народной артисткой, а ее уход — это невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра сатиры, на сцену которого Васильева выходила более 75 лет. Соболезнования близким артистки также выразили премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры России Ольга Любимова, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в постановке "Безумный день, или Женитьба Фигаро" и многие другие. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".

https://ria.ru/20230809/vasileva-1889017562.html

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Ольга Фомченкова

россия, москва, вера васильева, театр сатиры (москва), новости культуры, театр