Рейтинг@Mail.ru
В Театре сатиры простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:40 12.08.2023 (обновлено: 14:49 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/vasileva-1889699085.html
В Театре сатиры простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой
В Театре сатиры простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой - РИА Новости, 12.08.2023
В Театре сатиры простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой
Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой завершилась в Театре сатиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:40
2023-08-12T14:49
культура
россия
москва
вера васильева
театр сатиры (москва)
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889679800_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_0f771b9ea39ec0f45882240d4c2fd2c3.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой завершилась в Театре сатиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Васильева скончалась на 98-м году жизни. После прощания состоится отпевание в храме Христа Спасителя. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Заслуженный артист РФ, худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев отметил, что вместе с Васильевой прощается со своей театральной юностью. &quot;Мне сейчас вспоминается мое детство, моя театральная юность — и &quot;Ревизор&quot;, и &quot;Женитьба Фигаро&quot;. Сегодня я прощаюсь со своей театральной юностью и со своим первым театральным чтением. Тот свет и та радость, которые подарило живое и настоящее общение с Верой Кузьминичной. В 90 она приходила на мои спектакли. Это было для меня совершенно невероятно. К сожалению, мы больше с ней не увидимся&quot;, — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Васильевой. Глава государства отметил, что она была подлинно народной артисткой, а ее уход — это невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра сатиры, на сцену которого Васильева выходила более 75 лет. Соболезнования близким артистки также выразили премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры России Ольга Любимова, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в постановке "Безумный день, или Женитьба Фигаро" и многие другие. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
https://ria.ru/20230809/vasileva-1889017562.html
https://ria.ru/20230809/vasileva-1888998858.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889679800_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_75d17a95ec9d6ca49475e1077b217ab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, вера васильева, театр сатиры (москва), новости культуры, театр
Культура, Россия, Москва, Вера Васильева, Театр сатиры (Москва), Новости культуры, Театр
В Театре сатиры простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой

В Москве простились с актрисой Верой Васильевой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве
Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой завершилась в Театре сатиры в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Васильева скончалась на 98-м году жизни. После прощания состоится отпевание в храме Христа Спасителя. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Заслуженный артист РФ, худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев отметил, что вместе с Васильевой прощается со своей театральной юностью.
«

"Мне сейчас вспоминается мое детство, моя театральная юность — и "Ревизор", и "Женитьба Фигаро". Сегодня я прощаюсь со своей театральной юностью и со своим первым театральным чтением. Тот свет и та радость, которые подарило живое и настоящее общение с Верой Кузьминичной. В 90 она приходила на мои спектакли. Это было для меня совершенно невероятно. К сожалению, мы больше с ней не увидимся", — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Васильевой. Глава государства отметил, что она была подлинно народной артисткой, а ее уход — это невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра сатиры, на сцену которого Васильева выходила более 75 лет.
Сбор труппы Московского академического театра сатиры - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Истинная дама: какой запомнится Вера Васильева
9 августа, 11:44
Соболезнования близким артистки также выразили премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры России Ольга Любимова, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в постановке "Безумный день, или Женитьба Фигаро" и многие другие.
Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
Актриса Вера Васильева - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Биография Веры Васильевой
9 августа, 10:40
 
КультураРоссияМоскваВера ВасильеваТеатр сатиры (Москва)Новости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала