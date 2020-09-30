https://ria.ru/20200930/vasileva-1577983672.html

Владимир Путин поздравил Веру Васильеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Московского академического театра сатиры, народную артистку СССР Веру Васильеву и отметил, что... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:16

2020-09-30T11:16

2020-09-30T11:16

культура

театр

новости культуры

вера васильева

театр сатиры (москва)

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Московского академического театра сатиры, народную артистку СССР Веру Васильеву и отметил, что профессиональный путь артистки является примером творческого долголетия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая Вера Кузьминична! Сердечно поздравляю Вас с юбилейным днём рождения. Ваш насыщенный профессиональный путь, неизменная приверженность лучшим традициям отечественного театрального и кинематографического искусства – замечательный пример творческого долголетия, вдохновенного служения избранному делу", - говорится в телеграмме.Президент отметил важность того, что Васильева и сегодня радует коллег и зрителей своим талантом и мастерством. Он пожелал ей оставаться подлинно народной, всеми любимой актрисой.

https://ria.ru/20150930/1290232903.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, вера васильева, театр сатиры (москва), владимир путин