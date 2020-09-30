Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200930/vasileva-1577983672.html
Владимир Путин поздравил Веру Васильеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Московского академического театра сатиры, народную артистку СССР Веру Васильеву и отметил, что... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:16
2020-09-30T11:16
культура
театр
новости культуры
вера васильева
театр сатиры (москва)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577983386_0:85:2325:1394_1400x0_80_0_0_58576642561b0ecf8d4be01891bb8cb7.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Московского академического театра сатиры, народную артистку СССР Веру Васильеву и отметил, что профессиональный путь артистки является примером творческого долголетия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая Вера Кузьминична! Сердечно поздравляю Вас с юбилейным днём рождения. Ваш насыщенный профессиональный путь, неизменная приверженность лучшим традициям отечественного театрального и кинематографического искусства – замечательный пример творческого долголетия, вдохновенного служения избранному делу", - говорится в телеграмме.Президент отметил важность того, что Васильева и сегодня радует коллег и зрителей своим талантом и мастерством. Он пожелал ей оставаться подлинно народной, всеми любимой актрисой.
https://ria.ru/20150930/1290232903.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577983386_0:0:2325:1745_1400x0_80_0_0_71bb002c50a4dff410fde310b841c9aa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, новости культуры, вера васильева, театр сатиры (москва), владимир путин

Владимир Путин поздравил Веру Васильеву с юбилеем

11:16 30.09.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Вера Васильева на XII церемонии вручения ежегодной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в театре им. Евгения Вахтангова.
Актриса Вера Васильева на XII церемонии вручения ежегодной премии зрительских симпатий Звезда Театрала в театре им. Евгения Вахтангова. - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Московского академического театра сатиры, народную артистку СССР Веру Васильеву и отметил, что профессиональный путь артистки является примером творческого долголетия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Вера Кузьминична! Сердечно поздравляю Вас с юбилейным днём рождения. Ваш насыщенный профессиональный путь, неизменная приверженность лучшим традициям отечественного театрального и кинематографического искусства – замечательный пример творческого долголетия, вдохновенного служения избранному делу", - говорится в телеграмме.
Президент отметил важность того, что Васильева и сегодня радует коллег и зрителей своим талантом и мастерством. Он пожелал ей оставаться подлинно народной, всеми любимой актрисой.
Творческий вечер, посвященный 85-летнему юбилею актрисы Веры Васильевой, прошел в театре Сатиры. Архив - РИА Новости, 1920, 30.09.2015
30 сентября 2015, 09:58
Биография Веры Васильевой
 
КультураТеатрНовости культурыВера ВасильеваТеатр сатиры (Москва)Владимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния