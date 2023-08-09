https://ria.ru/20230809/vasileva-1889084387.html
Прощание с Верой Васильевой пройдет в субботу в Театре сатиры
Прощание с Верой Васильевой пройдет в субботу в Театре сатиры - РИА Новости, 09.08.2023
Прощание с Верой Васильевой пройдет в субботу в Театре сатиры
Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой пройдет в субботу в Театре Сатиры, где она служила, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:56
2023-08-09T14:56
2023-08-09T16:29
культура
вера васильева
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой пройдет в субботу в Театре Сатиры, где она служила, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Вера Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни."Прощание с Верой Кузьминичной состоится в субботу в ее родном театре – Театре Сатиры", - сказал представитель пресс-службы.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
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вера васильева, театр сатиры (москва)
Культура, Вера Васильева, Театр сатиры (Москва)
Прощание с Верой Васильевой пройдет в субботу в Театре сатиры
Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой пройдет в субботу в Театре сатиры
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой пройдет в субботу в Театре Сатиры, где она служила, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Вера Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни.
«
"Прощание с Верой Кузьминичной состоится в субботу в ее родном театре – Театре Сатиры", - сказал представитель пресс-службы.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве
. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.
Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
Биография Веры Васильевой