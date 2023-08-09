https://ria.ru/20230809/vasileva-1889081990.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Веры Васильевой
Путин выразил соболезнования из-за смерти Веры Васильевой - РИА Новости, 09.08.2023
Путин выразил соболезнования из-за смерти Веры Васильевой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с кончиной артистки, отметив, что это невосполнимая утрата для... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:46
2023-08-09T14:46
2023-08-09T14:59
культура
вера васильева
россия
новости культуры
владимир путин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с кончиной артистки, отметив, что это невосполнимая утрата для отечественной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Вера Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни."Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Кузьминичны Васильевой – большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет. Вера Васильева – подлинно народная артистка. Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством. Такой она и останется в памяти близких, друзей, коллег, всех почитателей ее яркого, самобытного дарования", - говорится в телеграмме.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
https://ria.ru/20230809/vasileva-1889017562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вера васильева, россия, новости культуры, владимир путин
Культура, Вера Васильева, Россия, Новости культуры, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования из-за смерти Веры Васильевой
Путин назвал смерть Веры Васильевой невосполнимой утратой для отечественной культуры
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с кончиной артистки, отметив, что это невосполнимая утрата для отечественной культуры, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Вера Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни.
"Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Кузьминичны Васильевой – большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет. Вера Васильева – подлинно народная артистка. Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством. Такой она и останется в памяти близких, друзей, коллег, всех почитателей ее яркого, самобытного дарования", - говорится в телеграмме.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.
Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".
Истинная дама: какой запомнится Вера Васильева