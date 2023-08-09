https://ria.ru/20230809/vasileva-1889081990.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти Веры Васильевой

Путин выразил соболезнования из-за смерти Веры Васильевой - РИА Новости, 09.08.2023

Путин выразил соболезнования из-за смерти Веры Васильевой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с кончиной артистки, отметив, что это невосполнимая утрата для... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:46

2023-08-09T14:46

2023-08-09T14:59

культура

вера васильева

россия

новости культуры

владимир путин

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с кончиной артистки, отметив, что это невосполнимая утрата для отечественной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Вера Васильева скончалась в среду на 98-м году жизни."Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Кузьминичны Васильевой – большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет. Вера Васильева – подлинно народная артистка. Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством. Такой она и останется в памяти близких, друзей, коллег, всех почитателей ее яркого, самобытного дарования", - говорится в телеграмме.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. С 1948 года работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие.Всенародную известность артистке принес кинематограф. Фильмография Васильевой насчитывает более 30 картин. Среди картин с ее участием: "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. Актриса также озвучивала мультфильмы "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города".

https://ria.ru/20230809/vasileva-1889017562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вера васильева, россия, новости культуры, владимир путин