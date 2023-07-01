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Важное в туризме за неделю: субботний шок, новые рейсы и "Все включено" - РИА Новости, 01.07.2023
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Туризм
 
06:35 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/daydzhest-1881545732.html
Важное в туризме за неделю: субботний шок, новые рейсы и "Все включено"
Важное в туризме за неделю: субботний шок, новые рейсы и "Все включено" - РИА Новости, 01.07.2023
Важное в туризме за неделю: субботний шок, новые рейсы и "Все включено"
Главной новостью прошедшей недели в туризме стал резкий взлет цен на авиабилеты из-за выступления ЧВК "Вагнер", туроператоры начали отменять автобусные туры на... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T06:35
2023-07-01T06:35
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
владимир путин
дмитрий чернышенко
azur air
emirates
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Главной новостью прошедшей недели в туризме стал резкий взлет цен на авиабилеты из-за выступления ЧВК "Вагнер", туроператоры начали отменять автобусные туры на юг, путешественники застряли в пробках на М-4 "Дон". Впрочем, в воскресенье все нормализовалось и будни прошли без потрясений. Латвия отказалась выдавать россиянам визы, зато Вьетнам продлил срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней. Туристам пообещали рейсы в Африку и на Шпицберген. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" всколыхнула туристический рынок, правда ненадолго. Резко подскочили в цене авиабилеты за рубеж, туроператоры начали отменять автобусные туры. Отреагировали и другие страны. Например, власти Великобритании и Греции рекомендовали своим гражданам без необходимости не посещать Россию.Уже на следующий день, 25 июня, ситуация нормализовались. Стоимость авиабилетов вернулась к прежним показателям, движение по всей трассе М-4 "Дон" восстановили, туроператоры возобновили продажу автобусных туров на юг.Массовых отказов россиян от путевок на фоне последних событий не было, возникающие обращения решались индивидуально, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Но 26 июня Латвия объявила, что прекращает прием заявлений на все типы виз от граждан РФ. Такой шаг в МИД страны объяснили "непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России".Другие страны примеру не последовали. Более того, национальная ассамблея Вьетнама одобрила продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда стран начиная с 15 августа, в том числе для России и Белоруссии.Число международных перелетов растет. Иран и Россия договорились об увеличении количества авиарейсов, Azur Air получила разрешение на полеты на Занзибар из нескольких городов России. Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси. Авиакомпания Emirates с 2025 года рассматривает возможности выполнения полетов в российские регионы.На рынке обсуждается перспектива прямых рейсов на Шпицберген. Как сообщалось ранее, чартер из России на полярный архипелаг могут запустить уже в августе-сентябре.Развивается внутренний туризм. В среду, 28 июня, президент России Владимир Путин посетил Республику Дагестан и город Дербент. Путин отметил рост внутреннего туризма в Дагестане и пообещал, что на совещании по развитию туризма в СКФО обсудит вопрос выделения средств на строительство города-курорта в Каякентском районе.Обсуждается отмена НДС для туроператоров по внутреннему туризму. Принять соответствующий закон предложил Владимир Путин. Минфин выразил надежду, что документ скоро будет внесен в Госдуму и принят либо уже в весеннюю сессию, либо в сентябре-октябре.В пятницу, 30 июня вступил в действие российский стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено". Эксперты уверены, что соответствие ГОСТу может привлечь внимание туристов, став дополнительным подтверждением уровня гостиницы.
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туризм, новости - туризм, туристы, владимир путин, дмитрий чернышенко, azur air, emirates, отели, рестораны, авиакомпании, вьетнам, латвия, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Azur Air, Emirates, Отели, Рестораны, авиакомпании, Вьетнам, Латвия, Визы
Важное в туризме за неделю: субботний шок, новые рейсы и "Все включено"

Важное в туризме за неделю: цены на авиабилеты, новые рейсы, НДС и стандарт "Все включено"

© iStock.com / molishka1988Девушка завтракает в отеле
Девушка завтракает в отеле - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© iStock.com / molishka1988
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Главной новостью прошедшей недели в туризме стал резкий взлет цен на авиабилеты из-за выступления ЧВК "Вагнер", туроператоры начали отменять автобусные туры на юг, путешественники застряли в пробках на М-4 "Дон". Впрочем, в воскресенье все нормализовалось и будни прошли без потрясений. Латвия отказалась выдавать россиянам визы, зато Вьетнам продлил срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней. Туристам пообещали рейсы в Африку и на Шпицберген. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.
Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" всколыхнула туристический рынок, правда ненадолго. Резко подскочили в цене авиабилеты за рубеж, туроператоры начали отменять автобусные туры. Отреагировали и другие страны. Например, власти Великобритании и Греции рекомендовали своим гражданам без необходимости не посещать Россию.
Уже на следующий день, 25 июня, ситуация нормализовались. Стоимость авиабилетов вернулась к прежним показателям, движение по всей трассе М-4 "Дон" восстановили, туроператоры возобновили продажу автобусных туров на юг.
Массовых отказов россиян от путевок на фоне последних событий не было, возникающие обращения решались индивидуально, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Чернышенко рассказал о ситуации в туризме после субботних событий
26 июня, 13:31
Но 26 июня Латвия объявила, что прекращает прием заявлений на все типы виз от граждан РФ. Такой шаг в МИД страны объяснили "непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России".
Другие страны примеру не последовали. Более того, национальная ассамблея Вьетнама одобрила продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда стран начиная с 15 августа, в том числе для России и Белоруссии.
Число международных перелетов растет. Иран и Россия договорились об увеличении количества авиарейсов, Azur Air получила разрешение на полеты на Занзибар из нескольких городов России. Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси. Авиакомпания Emirates с 2025 года рассматривает возможности выполнения полетов в российские регионы.
Самолет Boeing 777-300 ER С. Есенин авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Российские авиакомпании в десять раз увеличили пассажирооборот с Китаем
Вчера, 09:06
На рынке обсуждается перспектива прямых рейсов на Шпицберген. Как сообщалось ранее, чартер из России на полярный архипелаг могут запустить уже в августе-сентябре.
Развивается внутренний туризм. В среду, 28 июня, президент России Владимир Путин посетил Республику Дагестан и город Дербент. Путин отметил рост внутреннего туризма в Дагестане и пообещал, что на совещании по развитию туризма в СКФО обсудит вопрос выделения средств на строительство города-курорта в Каякентском районе.
Обсуждается отмена НДС для туроператоров по внутреннему туризму. Принять соответствующий закон предложил Владимир Путин. Минфин выразил надежду, что документ скоро будет внесен в Госдуму и принят либо уже в весеннюю сессию, либо в сентябре-октябре.
В пятницу, 30 июня вступил в действие российский стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено". Эксперты уверены, что соответствие ГОСТу может привлечь внимание туристов, став дополнительным подтверждением уровня гостиницы.
Девушка в басейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Как в Турции? В российских отелях вступают в силу стандарты "Все включено"
Вчера, 08:00
 
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