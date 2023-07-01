Важное в туризме за неделю: субботний шок, новые рейсы и "Все включено"
Важное в туризме за неделю: цены на авиабилеты, новые рейсы, НДС и стандарт "Все включено"
© iStock.com / molishka1988Девушка завтракает в отеле
© iStock.com / molishka1988
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Главной новостью прошедшей недели в туризме стал резкий взлет цен на авиабилеты из-за выступления ЧВК "Вагнер", туроператоры начали отменять автобусные туры на юг, путешественники застряли в пробках на М-4 "Дон". Впрочем, в воскресенье все нормализовалось и будни прошли без потрясений. Латвия отказалась выдавать россиянам визы, зато Вьетнам продлил срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней. Туристам пообещали рейсы в Африку и на Шпицберген. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.
Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" всколыхнула туристический рынок, правда ненадолго. Резко подскочили в цене авиабилеты за рубеж, туроператоры начали отменять автобусные туры. Отреагировали и другие страны. Например, власти Великобритании и Греции рекомендовали своим гражданам без необходимости не посещать Россию.
Уже на следующий день, 25 июня, ситуация нормализовались. Стоимость авиабилетов вернулась к прежним показателям, движение по всей трассе М-4 "Дон" восстановили, туроператоры возобновили продажу автобусных туров на юг.
Массовых отказов россиян от путевок на фоне последних событий не было, возникающие обращения решались индивидуально, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Но 26 июня Латвия объявила, что прекращает прием заявлений на все типы виз от граждан РФ. Такой шаг в МИД страны объяснили "непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России".
Другие страны примеру не последовали. Более того, национальная ассамблея Вьетнама одобрила продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда стран начиная с 15 августа, в том числе для России и Белоруссии.
Число международных перелетов растет. Иран и Россия договорились об увеличении количества авиарейсов, Azur Air получила разрешение на полеты на Занзибар из нескольких городов России. Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси. Авиакомпания Emirates с 2025 года рассматривает возможности выполнения полетов в российские регионы.
На рынке обсуждается перспектива прямых рейсов на Шпицберген. Как сообщалось ранее, чартер из России на полярный архипелаг могут запустить уже в августе-сентябре.
Развивается внутренний туризм. В среду, 28 июня, президент России Владимир Путин посетил Республику Дагестан и город Дербент. Путин отметил рост внутреннего туризма в Дагестане и пообещал, что на совещании по развитию туризма в СКФО обсудит вопрос выделения средств на строительство города-курорта в Каякентском районе.
В пятницу, 30 июня вступил в действие российский стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено". Эксперты уверены, что соответствие ГОСТу может привлечь внимание туристов, став дополнительным подтверждением уровня гостиницы.