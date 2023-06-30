https://ria.ru/20230630/shpitsbergen-1881402803.html

Туроператор рассказал о прямых рейсах на Шпицберген

Туроператор рассказал о прямых рейсах на Шпицберген - РИА Новости, 30.06.2023

Туроператор рассказал о прямых рейсах на Шпицберген

Туроператор прокомментировал возможность и перспективы запуска прямых рейсов на Шпицберген, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:07

2023-06-30T12:07

2023-06-30T12:08

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Туроператор прокомментировал возможность и перспективы запуска прямых рейсов на Шпицберген, сообщает TourDom.ru.Центр арктического туризма "Грумант", входящий в государственный трест "Арктикуголь", который занимается добычей угля на Шпицбергене, намерен сделать этот норвежский архипелаг более доступным для российских туристов.В начале июня "Арктикуголь" объявил о разработке за 976 тысяч рублей концепции объектов туристско-рекреационной зоны в поселке Баренцбург, где находится российская база. Гендиректор компании Ильдар Неверов сказал, что компания уже в августе-сентябре собирается запустить до Шпицбергена прямой авиарейс."Пока неясно, откуда будет летать самолет, надеюсь, что из Мурманска. И, на мой взгляд, маршрут будет пользоваться спросом", – сказала руководитель туроператора "Радуга Севера" Елена Медведева. По ее словам, прямое авиасообщение значительно упростит жизнь туристам – им не нужно будет оформлять шенгенскую визу. Дело в том, что на самом Шпицбергене действует безвизовый режим, но сейчас попасть на архипелаг можно только через Норвегию.Дорогие путешествия стоят примерно восемь-девять тысяч евро, самый дешевый экскурсионный тур на восемь дней обойдется в 170 тысяч рублей на человека плюс транспортные расходы.Самый простой вариант: доехать из Мурманска на автобусе до аэропорта в норвежском Киркенесе, оттуда самолетом до Осло, после этого – рейс на Лонгйир на Шпицбергене.Примерный подсчет показал, что такая логистика с вылетом из Москвы обойдется минимум в 72 тысячи рублей на человека (туда и обратно). При этом нужно оформить шенгенскую визу.Шпицберген посещает около 70 тысяч туристов ежегодно, при этом россиян – всего несколько сотен.

https://ria.ru/20230615/shpitsbergen-1877991176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, шпицберген, мурманск, ильдар неверов