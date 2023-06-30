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Туроператор рассказал о прямых рейсах на Шпицберген - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
12:07 30.06.2023 (обновлено: 12:08 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/shpitsbergen-1881402803.html
Туроператор рассказал о прямых рейсах на Шпицберген
Туроператор рассказал о прямых рейсах на Шпицберген - РИА Новости, 30.06.2023
Туроператор рассказал о прямых рейсах на Шпицберген
Туроператор прокомментировал возможность и перспективы запуска прямых рейсов на Шпицберген, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:07
2023-06-30T12:08
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
шпицберген
мурманск
ильдар неверов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Туроператор прокомментировал возможность и перспективы запуска прямых рейсов на Шпицберген, сообщает TourDom.ru.Центр арктического туризма "Грумант", входящий в государственный трест "Арктикуголь", который занимается добычей угля на Шпицбергене, намерен сделать этот норвежский архипелаг более доступным для российских туристов.В начале июня "Арктикуголь" объявил о разработке за 976 тысяч рублей концепции объектов туристско-рекреационной зоны в поселке Баренцбург, где находится российская база. Гендиректор компании Ильдар Неверов сказал, что компания уже в августе-сентябре собирается запустить до Шпицбергена прямой авиарейс."Пока неясно, откуда будет летать самолет, надеюсь, что из Мурманска. И, на мой взгляд, маршрут будет пользоваться спросом", – сказала руководитель туроператора "Радуга Севера" Елена Медведева. По ее словам, прямое авиасообщение значительно упростит жизнь туристам – им не нужно будет оформлять шенгенскую визу. Дело в том, что на самом Шпицбергене действует безвизовый режим, но сейчас попасть на архипелаг можно только через Норвегию.Дорогие путешествия стоят примерно восемь-девять тысяч евро, самый дешевый экскурсионный тур на восемь дней обойдется в 170 тысяч рублей на человека плюс транспортные расходы.Самый простой вариант: доехать из Мурманска на автобусе до аэропорта в норвежском Киркенесе, оттуда самолетом до Осло, после этого – рейс на Лонгйир на Шпицбергене.Примерный подсчет показал, что такая логистика с вылетом из Москвы обойдется минимум в 72 тысячи рублей на человека (туда и обратно). При этом нужно оформить шенгенскую визу.Шпицберген посещает около 70 тысяч туристов ежегодно, при этом россиян – всего несколько сотен.
https://ria.ru/20230615/shpitsbergen-1877991176.html
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туризм, туристы, новости - туризм, шпицберген, мурманск, ильдар неверов
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Шпицберген, Мурманск, Ильдар Неверов
Туроператор рассказал о прямых рейсах на Шпицберген

Прямые рейсы на Шпицберген сделают полярный архипелаг доступнее для российских туристов

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Туроператор прокомментировал возможность и перспективы запуска прямых рейсов на Шпицберген, сообщает TourDom.ru.
Центр арктического туризма "Грумант", входящий в государственный трест "Арктикуголь", который занимается добычей угля на Шпицбергене, намерен сделать этот норвежский архипелаг более доступным для российских туристов.
В начале июня "Арктикуголь" объявил о разработке за 976 тысяч рублей концепции объектов туристско-рекреационной зоны в поселке Баренцбург, где находится российская база. Гендиректор компании Ильдар Неверов сказал, что компания уже в августе-сентябре собирается запустить до Шпицбергена прямой авиарейс.
"Пока неясно, откуда будет летать самолет, надеюсь, что из Мурманска. И, на мой взгляд, маршрут будет пользоваться спросом", – сказала руководитель туроператора "Радуга Севера" Елена Медведева. По ее словам, прямое авиасообщение значительно упростит жизнь туристам – им не нужно будет оформлять шенгенскую визу. Дело в том, что на самом Шпицбергене действует безвизовый режим, но сейчас попасть на архипелаг можно только через Норвегию.
Дорогие путешествия стоят примерно восемь-девять тысяч евро, самый дешевый экскурсионный тур на восемь дней обойдется в 170 тысяч рублей на человека плюс транспортные расходы.
Самый простой вариант: доехать из Мурманска на автобусе до аэропорта в норвежском Киркенесе, оттуда самолетом до Осло, после этого – рейс на Лонгйир на Шпицбергене.
Примерный подсчет показал, что такая логистика с вылетом из Москвы обойдется минимум в 72 тысячи рублей на человека (туда и обратно). При этом нужно оформить шенгенскую визу.
Шпицберген посещает около 70 тысяч туристов ежегодно, при этом россиян – всего несколько сотен.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Эксперт рассказал о туризме на российской части Шпицбергена
15 июня, 02:28
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмШпицбергенМурманскИльдар Неверов
 
 
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