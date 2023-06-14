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"Арктикуголь" назвал возможные сроки запуска рейса из России на Шпицберген - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:42 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/aviareys-1877940104.html
"Арктикуголь" назвал возможные сроки запуска рейса из России на Шпицберген
"Арктикуголь" назвал возможные сроки запуска рейса из России на Шпицберген - РИА Новости, 14.06.2023
"Арктикуголь" назвал возможные сроки запуска рейса из России на Шпицберген
Чартерный рейс из России на норвежский архипелаг Шпицберген могут запустить уже в августе-сентябре, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:42
2023-06-14T07:42
пмэф-2023
шпицберген
россия
норвегия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Чартерный рейс из России на норвежский архипелаг Шпицберген могут запустить уже в августе-сентябре, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь", представляющего на Шпицбергене интересы РФ, Ильдар Неверов. "Надеюсь, в августе-сентябре у нас уже будет авиачартер. Работа уже ведется", - сказал он. Сейчас, по словам Неверова, авиасообщение с архипелагом осуществляется с пересадкой в Норвегии, и хотя для посещения самого Шпицбергена виза не нужна, оформлять "шенген" пока все еще приходится. Морским транспортом же добираться на архипелаг слишком дорого и для этого нужно фрахтовать отдельное судно. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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шпицберген, россия, норвегия
ПМЭФ-2023, Шпицберген, Россия, Норвегия
"Арктикуголь" назвал возможные сроки запуска рейса из России на Шпицберген

Глава "Арктикугля" Неверов: авиарейс из России на Шпицберген могут запустить в августе

CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / BarentsburgГавань Баренцбурга, Шпицберген
Гавань Баренцбурга, Шпицберген - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Barentsburg
Гавань Баренцбурга, Шпицберген. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Чартерный рейс из России на норвежский архипелаг Шпицберген могут запустить уже в августе-сентябре, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь", представляющего на Шпицбергене интересы РФ, Ильдар Неверов.
«
"Надеюсь, в августе-сентябре у нас уже будет авиачартер. Работа уже ведется", - сказал он.
Сейчас, по словам Неверова, авиасообщение с архипелагом осуществляется с пересадкой в Норвегии, и хотя для посещения самого Шпицбергена виза не нужна, оформлять "шенген" пока все еще приходится. Морским транспортом же добираться на архипелаг слишком дорого и для этого нужно фрахтовать отдельное судно.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ШпицбергенРоссияНорвегия
 
 
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