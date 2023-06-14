"Арктикуголь" назвал возможные сроки запуска рейса из России на Шпицберген
Глава "Арктикугля" Неверов: авиарейс из России на Шпицберген могут запустить в августе
Гавань Баренцбурга, Шпицберген. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Чартерный рейс из России на норвежский архипелаг Шпицберген могут запустить уже в августе-сентябре, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь", представляющего на Шпицбергене интересы РФ, Ильдар Неверов.
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"Надеюсь, в августе-сентябре у нас уже будет авиачартер. Работа уже ведется", - сказал он.
Сейчас, по словам Неверова, авиасообщение с архипелагом осуществляется с пересадкой в Норвегии, и хотя для посещения самого Шпицбергена виза не нужна, оформлять "шенген" пока все еще приходится. Морским транспортом же добираться на архипелаг слишком дорого и для этого нужно фрахтовать отдельное судно.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год.
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