https://ria.ru/20230614/aviareys-1877940104.html

"Арктикуголь" назвал возможные сроки запуска рейса из России на Шпицберген

"Арктикуголь" назвал возможные сроки запуска рейса из России на Шпицберген - РИА Новости, 14.06.2023

"Арктикуголь" назвал возможные сроки запуска рейса из России на Шпицберген

Чартерный рейс из России на норвежский архипелаг Шпицберген могут запустить уже в августе-сентябре, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:42

2023-06-14T07:42

2023-06-14T07:42

пмэф-2023

шпицберген

россия

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800848787_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5d4a97c0ed47a851278137eb89df085.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Чартерный рейс из России на норвежский архипелаг Шпицберген могут запустить уже в августе-сентябре, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь", представляющего на Шпицбергене интересы РФ, Ильдар Неверов. "Надеюсь, в августе-сентябре у нас уже будет авиачартер. Работа уже ведется", - сказал он. Сейчас, по словам Неверова, авиасообщение с архипелагом осуществляется с пересадкой в Норвегии, и хотя для посещения самого Шпицбергена виза не нужна, оформлять "шенген" пока все еще приходится. Морским транспортом же добираться на архипелаг слишком дорого и для этого нужно фрахтовать отдельное судно. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/samolet-1877705097.html

шпицберген

россия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шпицберген, россия, норвегия