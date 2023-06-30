Рейтинг@Mail.ru
Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:20 30.06.2023 (обновлено: 16:48 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/reysy-1881496321.html
Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси
Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси - РИА Новости, 30.06.2023
Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси
Российская авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси, сообщает перевозчик. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:20
2023-06-30T16:48
туризм
москва
грузия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси, сообщает перевозчик."Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси. Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля", - говорится в сообщении.Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться на отечественных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже в продаже.Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
https://ria.ru/20230627/kazakhstan-1880660567.html
москва
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ffac25dc689341f986f1b15a0eeecf34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, грузия, новости - туризм
Туризм, Москва, Грузия, Новости - Туризм
Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси

Авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси, сообщает перевозчик.
"Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси. Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля", - говорится в сообщении.
Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться на отечественных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже в продаже.
Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Алматы, Казахстан - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Из Сочи стартуют новые рейсы за рубеж
27 июня, 12:20
 
ТуризмМоскваГрузияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала