https://ria.ru/20230630/reysy-1881496321.html

Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси

Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси - РИА Новости, 30.06.2023

Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси

Российская авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси, сообщает перевозчик. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:20

2023-06-30T16:20

2023-06-30T16:48

туризм

москва

грузия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси, сообщает перевозчик."Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси. Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля", - говорится в сообщении.Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться на отечественных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже в продаже.Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230627/kazakhstan-1880660567.html

москва

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, грузия, новости - туризм