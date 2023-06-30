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Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси
Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси - РИА Новости, 30.06.2023
Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси
Российская авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси, сообщает перевозчик. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:20
2023-06-30T16:20
2023-06-30T16:48
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси, сообщает перевозчик."Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси. Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля", - говорится в сообщении.Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться на отечественных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже в продаже.Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, грузия, новости - туризм
Туризм, Москва, Грузия, Новости - Туризм
Red Wings в июле запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси
Авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с 10 июля запускает прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси, сообщает перевозчик.
"Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси. Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля", - говорится в сообщении.
Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться на отечественных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже в продаже.
Президент РФ Владимир Путин
с 15 мая отменил визовый режим для Грузии
и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Из Сочи стартуют новые рейсы за рубеж