https://ria.ru/20230628/putin-1880987134.html
Путин обсудит выделение средств на город-курорт в Дагестане
Путин обсудит выделение средств на город-курорт в Дагестане - РИА Новости, 28.06.2023
Путин обсудит выделение средств на город-курорт в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин во время посещения цитадели "Нарын-Кала" в Дагестане пообещал, что на совещании по развитию туризма в СКФО обсудит вопрос выделения... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:21
2023-06-28T20:21
2023-06-28T20:25
дербент
россия
скфо
владимир путин
дмитрий песков
максим решетников
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения цитадели "Нарын-Кала" в Дагестане пообещал, что на совещании по развитию туризма в СКФО обсудит вопрос выделения средств на строительство города-курорта в Каякентском районе. После прибытия в Дагестан в среду Путин посетил цитадель "Нарын-Кала", где местные власти ознакомили президента с планами о развития туризма. Министр по туризму и народным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов ознакомил президента с планами по строительству города-курорта в Каякентском районе и попросили поддержать в вопросе предоставления средств. "А мы сейчас будем об этом говорить (на совещании - ред.) … Я же сюда приехал, чтобы поговорить о туризме, в том числе о его развитии на Кавказе", - сказал Путин. Также Путин обсудил с собеседниками многовековую историю Дербента. "Мне тоже все время говорят: "Есть такие легенды…" Какие такие легенды, это не легенда. С 1971 года исследования идут здесь археологические, и даже тогда уже пришли к выводу, что первые поселения были здесь 5 тысяч лет назад", - сказал Путин. Когда президенту сказали, что в Дербенте до сих пор находят древности, которым более 5 тысяч лет, Путин пошутил: "А где монеты?" Кроме того, главный архитектор Дербента Иса Магомедов рассказал Путину про хамам XVII века в Дербенте, где можно даже попариться. "Договорились", - рассмеялся президент. Также Путину рассказали о наблюдающемся наплыве туристов в Дагестане: если в 2019 году показатель составлял 125 тысяч туристов, то в 2022 году - более 900 тысяч. Даже при росте сферы гостеприимства мест в гостиницах не хватает, поэтому туристам сдают квартиры и дома так активно, что местные жители теперь с трудом могут найти жилье в аренду. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на совещании выступит сам президент, также ожидаются доклады министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов.
https://ria.ru/20230628/dagestan-1880987970.html
https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html
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Путин осматривает достопримечательности Дербента
Путин осматривает достопримечательности Дербента
2023-06-28T20:21
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дербент, россия, скфо, владимир путин, дмитрий песков, максим решетников
Дербент, Россия, СКФО, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Максим Решетников
Путин обсудит выделение средств на город-курорт в Дагестане
Путин посетил цитадель "Нарын-Кала" и пообещал обсудить выделение средств на город-курорт
ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения цитадели "Нарын-Кала" в Дагестане пообещал, что на совещании по развитию туризма в СКФО обсудит вопрос выделения средств на строительство города-курорта в Каякентском районе.
После прибытия в Дагестан в среду Путин посетил цитадель "Нарын-Кала", где местные власти ознакомили президента с планами о развития туризма. Министр по туризму и народным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов ознакомил президента с планами по строительству города-курорта в Каякентском районе и попросили поддержать в вопросе предоставления средств. "А мы сейчас будем об этом говорить (на совещании - ред.) … Я же сюда приехал, чтобы поговорить о туризме, в том числе о его развитии на Кавказе", - сказал Путин.
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Также Путин обсудил с собеседниками многовековую историю Дербента
. "Мне тоже все время говорят: "Есть такие легенды…" Какие такие легенды, это не легенда. С 1971 года исследования идут здесь археологические, и даже тогда уже пришли к выводу, что первые поселения были здесь 5 тысяч лет назад", - сказал Путин.
Когда президенту сказали, что в Дербенте до сих пор находят древности, которым более 5 тысяч лет, Путин пошутил: "А где монеты?"
Кроме того, главный архитектор Дербента Иса Магомедов рассказал Путину про хамам XVII века в Дербенте, где можно даже попариться. "Договорились", - рассмеялся президент.
Также Путину рассказали о наблюдающемся наплыве туристов в Дагестане: если в 2019 году показатель составлял 125 тысяч туристов, то в 2022 году - более 900 тысяч. Даже при росте сферы гостеприимства мест в гостиницах не хватает, поэтому туристам сдают квартиры и дома так активно, что местные жители теперь с трудом могут найти жилье в аренду.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
сообщил, что на совещании выступит сам президент, также ожидаются доклады министра экономического развития РФ Максима Решетникова
о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта РФ Виталия Савельева
об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов.
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