Как в Турции? В российских отелях вступают в силу стандарты "Все включено"

Как в Турции? В российских отелях вступают в силу стандарты "Все включено" - РИА Новости, 30.06.2023

Как в Турции? В российских отелях вступают в силу стандарты "Все включено"

Мини-диско три раза в неделю, игристое на завтрак, дресс-код в ресторане — в ГОСТе оказания услуг All inclusive прописано все. Вплоть до размера бассейна,...

2023-06-30

2023-06-30T08:00

2023-06-30T08:05

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Мини-диско три раза в неделю, игристое на завтрак, дресс-код в ресторане — в ГОСТе оказания услуг All inclusive прописано все. Вплоть до размера бассейна, количества блюд и наличия утюга. Сегодня национальный стандарт вступает в силу. Сертификация добровольная, но лучше работать с ней, уверены эксперты. О том, какой была и станет система "Все включено" в России и чем грозят отелю нарушения, — в материале РИА Новости.Анапа — лидер"Отдых как в Турции" — так туристический портал правительства Московской области позиционирует лучшие отели, работающие по системе "Все включено". В списке их более 20, даже глэмпинг есть. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что на Кубани — 80 таких гостиниц. Лидер — Анапа, там их более 50.Крым по этому параметру отстает. Как уточняет исполнительный директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец, на полуострове пока менее десяти объектов размещения с All inclusive. Есть такие, например, в Ленинградской, Тверской и Костромской областях.Всего же по России гостиниц с All inclusive не так много — по словам экспертов, максимум пять-семь процентов от общего количества."Отели лукавят"При этом каждый представляет себе концепт по-разному. "Наполнение пакета от отеля к отелю различается. Многие гостиницы из тех, кто заявляет "Все включено", по факту предоставляют минимальный объем опций, — говорит коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. — И туристы действительно далеко не всегда понимают, что получат".Однако это не проблема, уверен вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Гости ведь заранее смотрят описания услуг на сайте отеля. Случаев, что клиент рассчитывал увидеть бассейн, а его не было, я не припомню".Оксана Булах перечисляет частые вопросы туристов: есть ли промежуточное питание, организовано ли детское меню, будет ли бесплатный алкоголь, если да — то какой именно, какие еще услуги входят в стоимость и за что придется доплатить."Отсутствие точных стандартов позволяло некоторым отелям, прямо скажем, лукавить. Например, анонсируют "Все включено", но при этом предлагают гостям алкогольные напитки только во время обеда и ужина", — отмечает генеральный менеджер Sofrino Park Юлия Терещенко.Кто самый щедрыйЕще в середине XX века бельгийский предприниматель Жерар Блиц на своем первом курорте Club Med на острове Майорка предлагал доступ к общему столу, занятия спортом и развлечения за фиксированную плату, рассказывает ведущий менеджер по развитию бизнеса IT-компании для гостиничных предприятий Bnovo Алина Николаева. При этом гости размещались в простых палатках.Идея стала популярной среди обеспеченных туристов, распространилась на страны Карибского бассейна, потом ее подхватили круизные лайнеры, а в семидесятые концепцию активно внедряли по миру. Но единого стандарта до сих пор нет."Турция, Египет и Тунис более щедры, чем другие туристические страны, — здесь бывают и вечерние шоу, и бесплатные сеансы массажа и талассотерапии, а также хаммам", — уточняет основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru Алексей Черепахин.В Греции и на Кипре поскромнее — и меню, и барный ассортимент, и выбор других услуг. "Правда, детские анимационные программы и вечерние шоу в бесплатном режиме доступны и здесь", — говорит эксперт."По сути, при разработке российского ГОСТа за пример брали именно турецкий стандарт", — объясняет Андрей Михайлец.Как по ГОСТуВ российском ГОСТе прописаны все моменты. Например, в работающих по системам "Все включено" и "Ультра все включено" "трешках" и "четверках" должны быть минимум по три раза в неделю дневные, водные и детские развлекательные программы. В "пятерках" — каждый день. Для детей и минимальное время прописано: 40 минут.Указаны график работы кафе, ресторанов и станций питания, ассортимент шведского стола, наличие и возможность бесплатного посещения дополнительных кафе а-ля карт.Согласно ГОСТу, в гостиницах с All inclusive должен быть бассейн. Причем в "пятерках" — еще и подогреваемый. "Рекомендуемая площадь зеркала воды бассейнов средств размещения составляет не менее 2,2 квадратного метра на один номер объекта", — уточняется в национальном стандарте.Наполнение комнат, доступные виды спорта, хаммамы, бани — все учтено. Так же как и требования к квалификации персонала, к охране окружающей среды и безопасности.Стол для зожников и шампанское по утрамПо словам Оксаны Булах, четкой градации между системами Ultra all inclusive и All inclusive нет. Как правило, первая подразумевает персонализированный сервис, более разнообразное круглосуточное питание, расширенное алкогольное меню, отлично оборудованные пляжи, дизайнерские номера, учитывающие все потребности гостей, комплимент при заезде, дополнительные тематические мероприятия."Флагманом по расширению опций в рамках "Ультра все включено" в России можно назвать сеть Alean Collection, — рассказывает Оксана. — Еще несколько лет назад они сделали отдельные столы для приверженцев ЗОЖ, детское меню, питание для некоторых категорий номеров в ресторане а-ля карт. Регулярно проводят тематические ужины, гастрономические фестивали".Также, по ее словам, в отличие от зарубежных отелей, наши предлагают много оздоровительных услуг."Ультра все включено" в Tulip Inn Sofrino Park категории "четыре звезды" практически полностью соответствует заявленным стандартам, утверждает Юлия Терещенко. Например, помимо питания и алкогольных напитков, в том числе шампанского на завтрак, предлагаются безлимитное посещение спа-зоны с бассейнами, прокат спортивного инвентаря, два детских клуба с воспитателями, ежедневная анимация. В "Доме творчества Гостелерадио СССР" категории "три звезды", продолжает она, тариф "Все включено" и пакет услуг по наполнению меньше (например, не входит открытый бассейн), но и стоимость на 30 процентов ниже. Эти отели, уточняет она, планируют пройти новую сертификацию.Сначала строим, потом думаемСколько гостиниц решит пройти сертификацию, эксперты прогнозировать не берутся. "Хорошо, что стандарт есть. Например, новые отели могут посмотреть, что там должно быть в принципе, и понять, насколько им это под силу, — говорит Сергей Ромашкин. — У тех, кто уже предлагает такой формат, разнообразие услуг очень велико. Один так работает, другой иначе. Повлиять на это стандартом невозможно, все определяет экономика"."Новый ГОСТ регламентирует не только качество и количество оказываемых услуг, но и инфраструктуру отеля, — поясняет партнер ZONT Hotel Group Александр Гендельсман. — Еще переход к этой системе связан с массой сложностей в области учета — например, алкогольного лицензирования".Эксперт отмечает: наличие этой системы — конкурентное преимущество, но заявить ее способны лишь немногие. "В начале года мы слышали от представителей Федерации рестораторов и отельеров, что оказывать услуги "Все включено" в нашей стране сможет максимум 200 гостиниц", — отмечает он.Еще одна сложность — техническая. "За границей концепция "Все включено" учитывается уже на стадии проектирования, — подчеркивает управляющий партнер и основатель компании "Премьер Туризм" Камила Велибекова. — Например, в той же Турции возводят огромные амфитеатры для развлекательных программ, строят отдельно стоящие детские клубы. У нас же сперва создают средства размещения, а уже затем решают, по какой системе они будут работать".Знак качестваОтели не обязаны проходить сертификацию, но если дело дойдет до конфликта с потребителем, то суд будет руководствоваться этим стандартом, поясняет Глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.Соответствие ГОСТу может привлечь внимание туристов, став дополнительным подтверждением уровня гостиницы, говорит Оксана Булах. Да и путешественники будут уверены: за свои деньги они получат то, на что рассчитывают.

