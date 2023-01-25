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"Все включено" по новым правилам: что предлагают туристам российские отели - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230125/oteli-1847031612.html
"Все включено" по новым правилам: что предлагают туристам российские отели
"Все включено" по новым правилам: что предлагают туристам российские отели - РИА Новости, 25.01.2023
"Все включено" по новым правилам: что предлагают туристам российские отели
Этим летом тем, кто работает по системам "все включено" и "ультра все включено", придется перейти на новые правила. Росстандарт на днях утвердил единые нормы... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T08:00
2023-01-25T08:14
туризм
туризм
туристы
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
актуальное - туризм
отдых в россии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Этим летом тем, кто работает по системам "все включено" и "ультра все включено", придется перейти на новые правила. Росстандарт на днях утвердил единые нормы оказания гостиничных услуг, вступающие в силу с 30 июня. О том, насколько популярен формат all inclusive в России, что ждет гостей и почему не все пляжные отели готовы к такому формату, — в материале РИА Новости.На всех пока не хватаетНовый ГОСТ Р 70587-2022 устанавливает количественные и качественные стандарты систем "все включено" и "ультра все включено". Сформулированы требования к номерам, питанию, инфраструктуре, развлекательным мероприятиям, спа-услугам. Власти уже несколько лет собирались унифицировать российский all inclusive. Пока же туристам приходится внимательно изучать условия каждого отеля.По ее словам, all inclusive очень хорош также на Мальдивах, в Доминиканской Республике, Мексике, Тунисе. Нам тоже надо к этому стремиться. В Крыму отелей такого формата — более десяти. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев недавно сообщил, что в регионе 80 гостиниц работают по системам "все включено" и "ультра все включено". Причем, по его словам, есть варианты, ничем не уступающие заграничным. "Многие положения наших стандартов легли в основу федеральных. Уверен, это позволит значительно улучшить качество отдыха в России и на Кубани", — сказал он.Где нужен all inclusive"По нашей статистике, за 2022-й число запросов на "все включено" увеличилось на 27 процентов. То есть туристы хотят, чтобы гостиницы взяли на себя заботу не только о комфортном размещении, но и о полноценном питании", — отмечает заместитель гендиректора сервиса онлайн-бронирований "Едем-в-Гости.ру" Леонид Курагин.Он уверен, что к новому сезону таких отелей станет больше. "На этот формат перейдут те, кто хотят вывести свой бизнес на новый уровень", — полагает эксперт.Для Краснодарского края, считает Курагин, это особенно актуально: ведь большинство туристов с детьми, а также пенсионеров предпочитают отдых на Черном море. И они не хотят тратить лишние силы и время на поиск мест для завтрака, обеда или ужина.По данным сервиса OneTwoTrip, в формате "все включено" лидируют Анапа (доля заказов — 31,8 процента), Сочи (6,7 процента), Серпухов (8,5 процента), Солнечногорск (7,6 процента), Звенигород (7,29 процента).Гуляем на всеК all inclusive наши туристы привыкли в Турции, Египте и Тунисе."Эти страны — более щедрые на "включения", чем другие. Здесь в программе и вечерние шоу, и бесплатные сеансы массажа, талассотерапии, и хаммам", — говорит основатель и генеральный директор Tvil.ru Алексей Черепахин.Он указывает на разницу между all inclusive и ultra all inclusive. "Ультра" подразумевает, что, помимо стандартного набора, хотя бы один ресторан или кафе в отеле работают ночью, организована подача блюд на пляже, есть вегетарианское и диетическое меню. В баре алкоголь не только местный, но и импортный. Есть отдельный детский бассейн, корт для тенниса.Кому выгоден all inclusiveЭксперты уточняют: эта система выгодна лишь крупным отелям — минимум 150 номеров."В Турции all inclusive — хит, потому что там часто за пределами отеля практически некуда пойти. В Сочи же, например, есть прекрасная набережная, люди с удовольствием по ней гуляют, обедают в ресторанах", — объяснял РИА Новости вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин."Для самих отелей внедрение all inclusive связано со сложностями в области учета (в частности, применительно к алкогольному лицензированию). Так что сегодня в России этот формат пока нельзя назвать уже сформировавшимся и обкатанным. Скорее, он существует как конкурентное преимущество редких отелей", — отмечает партнер ZONT Hotel Group Александр Гендельсман.Впрочем, к внедрению единых госстандартов эксперт относится положительно. "На мой взгляд, это важно для России с точки зрения унификации предоставляемых услуг. Устанавливается точный и обязательный минимум, на который смогут рассчитывать гости. Сегодня ведь есть разные all inclusive", — говорит он.Правда, к ГОСТу есть вопросы. "Подразумевалось, что разница между просто "все включено" и его продвинутым вариантом должна заключаться в объеме услуг. Например, в количестве и качестве алкоголя", — уточняет Александр Гендельсман. Однако различия предусмотрели и по другим параметрам, в частности оборудованию, числу залов для мероприятий. Значит, организовать в одном отеле и "все включено", и "ультра все включено" не получится. Если отелю доступен all inclusive — это хорошее конкурентное преимущество. По словам Кондратьева, на Кубани в низкий сезон в таких гостиницах заполняемость больше на 15 процентов, а в высокий — на 20. Так что в любом случае у этого формата в России большое будущее.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
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туризм, туристы, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), ассоциация туроператоров россии (атор), отели, актуальное - туризм, отдых в россии, куда поехать, турция, египет
Туризм, Туризм, туристы, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отели, Актуальное - Туризм, отдых в России, куда поехать, Турция, Египет
08:00 25.01.2023 (обновлено: 08:14 25.01.2023)
 

"Все включено" по новым правилам: что предлагают туристам российские отели

© Фото : сеть отелей Sirius HotelsПитание по системе "шведский стол"
Питание по системе шведский стол - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : сеть отелей Sirius Hotels
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Этим летом тем, кто работает по системам "все включено" и "ультра все включено", придется перейти на новые правила. Росстандарт на днях утвердил единые нормы оказания гостиничных услуг, вступающие в силу с 30 июня. О том, насколько популярен формат all inclusive в России, что ждет гостей и почему не все пляжные отели готовы к такому формату, — в материале РИА Новости.

На всех пока не хватает

Новый ГОСТ Р 70587-2022 устанавливает количественные и качественные стандарты систем "все включено" и "ультра все включено". Сформулированы требования к номерам, питанию, инфраструктуре, развлекательным мероприятиям, спа-услугам.
Власти уже несколько лет собирались унифицировать российский all inclusive. Пока же туристам приходится внимательно изучать условия каждого отеля.

"В России по системе "все включено" работают всего порядка пяти-семи процентов гостиниц. А туристов, привыкших к этому формату в Турции или Египте, очень много", — говорит PR-директор сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

По ее словам, all inclusive очень хорош также на Мальдивах, в Доминиканской Республике, Мексике, Тунисе. Нам тоже надо к этому стремиться.
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В Крыму отелей такого формата — более десяти. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев недавно сообщил, что в регионе 80 гостиниц работают по системам "все включено" и "ультра все включено".
Причем, по его словам, есть варианты, ничем не уступающие заграничным. "Многие положения наших стандартов легли в основу федеральных. Уверен, это позволит значительно улучшить качество отдыха в России и на Кубани", — сказал он.

Где нужен all inclusive

"По нашей статистике, за 2022-й число запросов на "все включено" увеличилось на 27 процентов. То есть туристы хотят, чтобы гостиницы взяли на себя заботу не только о комфортном размещении, но и о полноценном питании", — отмечает заместитель гендиректора сервиса онлайн-бронирований "Едем-в-Гости.ру" Леонид Курагин.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Отдых в Сочи
Он уверен, что к новому сезону таких отелей станет больше. "На этот формат перейдут те, кто хотят вывести свой бизнес на новый уровень", — полагает эксперт.
Для Краснодарского края, считает Курагин, это особенно актуально: ведь большинство туристов с детьми, а также пенсионеров предпочитают отдых на Черном море. И они не хотят тратить лишние силы и время на поиск мест для завтрака, обеда или ужина.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудник ресторана отеля Alean Family Resort & SPA Doville в Анапе в защитной маске
Сотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник ресторана отеля Alean Family Resort & SPA Doville в Анапе в защитной маске
По данным сервиса OneTwoTrip, в формате "все включено" лидируют Анапа (доля заказов — 31,8 процента), Сочи (6,7 процента), Серпухов (8,5 процента), Солнечногорск (7,6 процента), Звенигород (7,29 процента).

Гуляем на все

К all inclusive наши туристы привыкли в Турции, Египте и Тунисе.
"Эти страны — более щедрые на "включения", чем другие. Здесь в программе и вечерние шоу, и бесплатные сеансы массажа, талассотерапии, и хаммам", — говорит основатель и генеральный директор Tvil.ru Алексей Черепахин.
Он указывает на разницу между all inclusive и ultra all inclusive.
© Анастасия Мельникова Бассейн отеля в Турции
Бассейн отеля в Турции
© Анастасия Мельникова
Бассейн отеля в Турции
"Ультра" подразумевает, что, помимо стандартного набора, хотя бы один ресторан или кафе в отеле работают ночью, организована подача блюд на пляже, есть вегетарианское и диетическое меню. В баре алкоголь не только местный, но и импортный. Есть отдельный детский бассейн, корт для тенниса.
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Кому выгоден all inclusive

Эксперты уточняют: эта система выгодна лишь крупным отелям — минимум 150 номеров.

"Тут нужен массовый туристический поток, — говорит Черепахин. — Самим гостям, несмотря на существенный рост цен, такой формат тоже достаточно удобен. Особенно тем, кто приехал с детьми или большой компанией".

"В Турции all inclusive — хит, потому что там часто за пределами отеля практически некуда пойти. В Сочи же, например, есть прекрасная набережная, люди с удовольствием по ней гуляют, обедают в ресторанах", — объяснял РИА Новости вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
"Для самих отелей внедрение all inclusive связано со сложностями в области учета (в частности, применительно к алкогольному лицензированию). Так что сегодня в России этот формат пока нельзя назвать уже сформировавшимся и обкатанным. Скорее, он существует как конкурентное преимущество редких отелей", — отмечает партнер ZONT Hotel Group Александр Гендельсман.
Впрочем, к внедрению единых госстандартов эксперт относится положительно. "На мой взгляд, это важно для России с точки зрения унификации предоставляемых услуг. Устанавливается точный и обязательный минимум, на который смогут рассчитывать гости. Сегодня ведь есть разные all inclusive", — говорит он.
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Правда, к ГОСТу есть вопросы. "Подразумевалось, что разница между просто "все включено" и его продвинутым вариантом должна заключаться в объеме услуг. Например, в количестве и качестве алкоголя", — уточняет Александр Гендельсман.
Однако различия предусмотрели и по другим параметрам, в частности оборудованию, числу залов для мероприятий. Значит, организовать в одном отеле и "все включено", и "ультра все включено" не получится.

"Мы ждем финальную версию текста, чтобы детально все изучить и оценить", — подчеркивает эксперт.

Если отелю доступен all inclusive — это хорошее конкурентное преимущество. По словам Кондратьева, на Кубани в низкий сезон в таких гостиницах заполняемость больше на 15 процентов, а в высокий — на 20. Так что в любом случае у этого формата в России большое будущее.
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